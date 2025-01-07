Bahçeli: Barışın kapıları ardına kadar açılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasında Suriye ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, "Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacak. Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi.

Bahçeli, bir dönem MHP'de siyaset yapan Zafer ve İYİ Parti kadrolarına da sert çıktı ve "CHP’nin kayığında ip olanlarla mağlubiyetin pençesinde zafer nutku atanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliyoruz" diye tepki gösterdi.

Ayrıca Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin de değerlendirme yapan Bahçeli, şöyle dedi: "Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşatacağız"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü yamalı muhalefet partilerinin iftira denizinde yüzdürdükleri iftira gemisi her yerinden su almaktadır. Yeni yüzyılın siyasi yol haritası milli ve manevi değerlerle yekvücut olmuş yeni bir siyaset nişanesiyle çizilmelidir. Bu siyaset bölen ve parçalayan değil bütünleyen birleştiren ve kaynaştıran bir siyasettir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi bile okunmayacaktır.

Yeni yüzyılda ayrışmanın dağılmanın marjinal kategorilere ayrılmanın, bloklaşmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Eski çanlar şimdi bardak olmuştur, köprünün altından çok sular akmıştır, devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, kilitler açılmış, nitekim Türk milletinin barış refah döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

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"Kronik sorunlar çözülecek"

Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçanların yıkım ve korku siyasetini geçim kapısı görenlerin sahne ışıkları sönmüş, kaldı ki aynı ezberlerin tutsaklığına sürüklenmeleri yaramamıştır.

Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır, terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişiyle perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan anormal derecede rahatsız olanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

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Zafer ve İYİ Parti'ye tepki: Hiç takmıyoruz

Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkan sefil magandalara aldırış etmesek de yine de birkaç kelam ediyoruz. Hasbelkader ülkücü harekette yer bulan bir avuç kendini bilmez ahmağın, sırf çıkarları uğruna ileri geri konuşmaları edepsiz bir hezeyandır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır. CHP’nin kayığında ip (İYİ Parti)olanlarla mağlubiyetin pençesinde zafer (Zafer Partisi ) nutku atanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu da gayet iyi biliriz.

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz.

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"YPG, Suriye’de yeri olmadığını anlamıştır"

"Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Vakit Suriye'nin ayağa kalma vaktidir. Bölücü terör örgütü PKK/YPG Suriye'de asla yeri olmadığını anlamıştır. Suriye'deki yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır. ABD yeni yılla birlikte oynanan DEAŞ oyunu. Suriye'de sinsi bir planın yapılacağını anlamak değil de nedir? Alçak bir tasarımın kanlı planlamanın olmadığını kim söyleyebilir? Büyük resme bakıldığında tehlike yanı başımızdadır. Emperyalist kaos üzerimize geliyor. Kürt-Türk kardeşliğini bozmaya çalışanlarla mücadelemiz can pahasına sürecektir. Ne vatanımızdan fedakarlık ederiz ne de milletimizden vazgeçeriz.

CHP’yi hedef aldı: Zillete düşmüşler

Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. Bölgesel senaryolar, zillete düşmüş partiler bunlardan bazılarıdır. CHP bunların kontrolündedir, İP bunların kolcusudur. Türk İslam alemi birliğini sağlayıp ayağa kalkmalıdır. İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır.

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Söz verdik kesinlikle yaşatacağız. İhanet dalgalarına direneceğiz, korkulukları devireceğiz. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yukarılara çıkarılacaktır.

Ne yaparsak açık yapar, adam gibi yaparız. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Biz şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket'iz. Başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Cumhur ittifakı olarak izin vermeyeceğiz.

Darbe teşebbüsü ile altın vuruşu yapamayanlar ekonomik silahlarla etrafımızı sarmaya teşebbüs etmiş, alayı püskürtülmüştür. Yedi düvel karşımızda dizilse de biz bu bayraktan bu vatandan asla ödün vermeyeceğiz."

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(RT)