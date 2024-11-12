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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 13:16
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Bahçeli, Bakırhan'ı hedef aldı: Şeyh Said ve Seyit Rıza hainlerdir

Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli, Bakırhan'ı hedef aldı: Şeyh Said ve Seyit Rıza hainlerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Son grup toplantılarında PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrı yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne ise “el uzatan” Bahçeli, bu kez hedef aldı.

Kayyım atamalarını karşı yapılana eylemleri de hedef alan Bahçeli, CHP ve DEM Parti’nin birlikte hareket ettiğini söyledi.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Söylediğimiz her şeyin arkasındayız"

“Bölücü terör örgütü için son yaklaşmıştır. Silah varsa siyaset yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili kupkurudur. MHP milli birlik ve kardeşliğin yanındadır. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, gelecek nesillerin hesabı içindeyiz.

Torunlarımızın, aynı felaketlere muhatap olmasını asla, kata, bihakkın istemiyoruz. Günü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın ve kurgulamanın istikametinde sağlam adımlarla ilerlemenin samimi düşüncesindeyiz.

"Terörün bitmesi milli ülküdür"

Terörün bitmesi milli ülküdür. Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşarak milli birlik ve kardeşlik hukukunu Türkiye’nin düşmeyecek kudret ve kuvvet mevzii haline getirmek geleceğe ve geçmişe sadakat nişanemizdir.

Kara kampanya sahipleri ise sorunlardan besleniyor. Kronik sorunları çözmek amacıyla dik duruşla ve delikanlıca er meydanına çıkacak Cumhur İttifakı’ndan başkası yoktur, olması da ham bir hayaldir.

Değil elimizi, gövdemizi dahi sıra dağların altına sere serpe yatırmaya hazırız, kararlıyız ve sonuna kadar da inançlıyız... Aklımızla, imanımızla, irfanımızla, gönlümüzle Türklüğün, Türkiye’nin ve Türk milletinin yıkılmaz son kalesiyiz, teslim alınamaz son cephesiyiz. Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir.

CHP ve DEM'i hedef aldı: Tek yumurta ikizleri

Özellikle Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarından sonra CHP ile DEM’in kent uzlaşması çatısı altında nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü belgelenmiştir.

DEM Eşbaşkanı’nın (Tuncer Bakırhan) Seyh Said ve Seyit Rıza güzellemesi, Kürt kardeşlerimiz adına malum rezilliğe sözcülük yaptığını iddia etmesi, kimin nerede durduğunu ve terörle nasıl bir ortaklık içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Şeyh Said ve Seyyit Rıza, yaşadıkları dönemin hainleridir, bölücü teröristleridir; cumhur, Cumhuriyet ve devlet düşmanlarıdır, hak ettikleri gibi de cezalandırılmışlardır.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme

PKK’lı Bese Hozat’ın Kandil ve kent uzlaşması bahanesiyle CHP’nin ve DEM’in sokağa çıkmasını kışkırtması, bu hain siparişe CHP’den de herhangi bir itirazın gelmemesi ayıplı ve ahlaken yitik bir siyasetin içyüzünü deşifre etmiştir.

CHP’li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri, sıra vatandaşlarımıza gelince bir tas çorba ile bir tabak pilavı reva görmeleri maskeleri düşüren kepazeliktir.

Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden Cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara’ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir."

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli grup toplantısı
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