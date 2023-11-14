Bahçeli AYM'yi hedef aldı: AYM kapatılsın, AYM Başkanı Kandil'e gitsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında hak ihlali kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, yüksek yargıdaki krize değindi ve AYM'yi hedef aldı.

AYM'nin HDP ve Kürt siyasetçiler için verdiği hak ihlali kararlarını sıralayan Bahçeli, “Yargı AYM’nin vesayeti altında değildir” dedi.

Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararını uygulamamasını "takdir etti" ve "Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevini eksiksiz yapmıştır" diye ekledi.

Konuşmasında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı da hedef alan ve hakaret eden Bahçeli, “Kafası zehirlenmiş AYM Başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de kuvvetler ayrılığı netleştirilmiştir. AYM Başkanı, zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AYM, TBMM'ye parmak sallıyor"

AYM'nin millet vicdanına ve hukuk normlarına aykırı ihlal kararları diğer mahkeme kararları için yeniden yargılama sebebidir. Daha vahimi, AYM, TBMM'ye karşı kanun yapılıncaya kadar ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir.

Bu mahkemenin yetkileri arasında yasal düzenleme denetlemek yoktur. Gazi Meclis, AYM'nin vesayeti altında hiç değildir. Milletin üstünde bir güç olamaz. TBMM'de oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır, seviyesizliktir. Sokak çağrısı yapanlar ilkesizlerdir. Siz oturmaya devam edin, Türk milleti size Osmanlı şamarı vura vura kaldırmasını da bilecektir. Ortalıkta bal gibi AYM'nin yetkisini asarak yargısal aktivizmi vardır. AYM, TBMM'ye parmak sallamaktadır.

"Bu mahkeme böyle giderse..."

Nerede bir suçlu varsa, Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden bir hain varsa AYM tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirilmektedir. Bu olacak iş midir? AYM, zulmün yanında, milletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir. PKK'ya para aktarılmasının önünü açan AYM'dir.

Terörist Demirtaş hakkında, Leyla Güven, Figen Yüksekdağ hakkında hak ihlali kararı veren AYM'dir. Dağda, ovada başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan AYM'dir. Bu mahkeme böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a da hak ihlali ile kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Dairesi, görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Sorun yumağının merkezinde AYM'nin lekeli kararları bulunmaktadır.

AYM başkanına hakaret

Kafası zehirlenmiş AYM Başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de kuvvetler ayrılığı netleştirilmiştir. AYM Başkanı, zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz.

Türk devleti ile uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme başkanı objektifliğini kaybetmiş, milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır. Karşımıza iki seçenek çıkmaktadır; ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.