Bahçeli: Ahmet Türk görevine iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin soruları yanıtlarken barış süreci ve yerel yönetimlere dair mesajlar verdi.

‘Ahmet Türk görevine iade edilmeli’

Bahçeli yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile görevden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için sürece olabilecek muhtemel katkıları nedeniyle tahliye çağrısında bulundu:

"Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız.

"Yasal partiler PKK kadar sorumluluk almalı"

Barış süreci hakkında konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin meselesi huzurdur, barıştır. Herkese sorumluluk düşüyor. PKK bu sorumluluğu üstlenmiştir, Türkiye'deki yasal partiler de en az PKK kadar sorumluluk almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Meclis'teki komisyonda her şeyin değerlendirildiğini belirten MHP Lideri Bahçeli Barış "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Barışın tek kanadı Öcalan tarafından gerçekleştirilmiştir, PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir. Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor." dedi.

