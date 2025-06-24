Bahçeli 5 ay sonra Meclis’te konuştu: Herkes eşittir Türkiye’dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası 5 ay aradan sonra partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. 28 Ocak 2025’ten bu yana ilk kez kürsüye çıkan Bahçeli, konuşmasında hem iç siyasete hem de dış gelişmelere dair geniş değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, Mevlana’nın “vuslat” temasıyla başlayan Bahçeli, partililere hitaben “Ne mutlu bizlere, işte ayaktayız, işte buradayız” diyerek yeniden kürsüde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahçeli, partisinin duruşunu “doğrulukla” tanımladı ve MHP’yi “Türkiye’nin kendisi” olarak niteledi. Ziya Gökalp’in “Muvaffakiyet daima doğruluğun mükâfatıdır” sözünü hatırlattı. Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yapan Bahçeli, partisini “milletin nabzını hisseden yegâne adres” olarak tanımladı.

“Kapalı devre siyasetle yol alamayız”

MHP lideri, toplumsal kesimlere temas etmeden siyaset yapılamayacağını belirtti. Arif Nihat Asya’nın halkın içinde yolculuk yaparak onları dinlemesini örnek göstererek, siyasetin empati ve erdemle yapılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, partisi ve Cumhur İttifakı’nın milletin çıkarları için var olduğunu söyledi. “Eğer Türk milleti yoksa, biz zaten olamayız” diyen Bahçeli, MHP'nin varlık nedenini Türk milletine hizmet olarak tanımladı.

“Siyaseti koltuk için yapanlardan değiliz”

MHP lideri, siyasetin bir tiyatro sahnesi olmadığını belirterek, CHP’ye yüklendi. Siyaseti “günü kurtarma işi” olarak gören anlayışa karşı olduklarını belirten Bahçeli, “Bizim mücadelemiz milletin refahı ve ülkenin geleceği içindir” dedi.

“Bu parti hasbi dostluğun ve vatan sevdanın mekânıdır”

Bahçeli, MHP’nin dava arkadaşlığına dayalı bir yapı olduğunu söyledi. Parti mensuplarının alın teriyle bu yapıyı büyüttüğünü belirtti ve “Bizim çatımız, çıkar gözetmeyenlerin buluştuğu yerdir” dedi.

“Jeopolitik mirasımız varsa, sorumluluğumuz da büyüktür”

Türkiye’nin konumu gereği tarih boyunca hedef olduğunu ifade eden Bahçeli, ülkenin siyasi ve sosyal düzeninin korunması gerektiğini söyledi. Geleceğe ancak geçmişin izinden yürüyerek ulaşılabileceğini vurguladı.

“Düşman emeller uyumaz, tedbir şarttır”

Bahçeli, küresel tehditler ve Türkiye’nin çevresindeki gelişmelerin ciddiyetine dikkat çekerek, “Su uyusa da düşman emeller uyumaz” dedi. Tarihten ders almanın önemine değindi.

“Ortadoğu yangını Ankara’ya uzak değil”

Bahçeli, İsrail-İran savaşını “haksız ve barbarca” olarak niteledi. ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına da değinen Bahçeli, bu çatışmanın Gazze soykırımını perdelemek için kullanıldığını savundu.

İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelerin bombalanmasının Türkiye’yi etkilemeyeceğini söylemenin saflık olduğunu belirten Bahçeli, “Bu sadece Ortadoğu değil, küresel bir kaosun hazırlığıdır” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü Dünya Savaşı riski ciddidir”

Bahçeli, İsrail’in saldırganlığını kınarken, Birleşmiş Milletler’in etkisizliğini de eleştirdi. BM’yi “korkak” olarak nitelendiren Bahçeli, İslam ülkelerine kolektif bir direniş çağrısında bulundu: “Vakit kaybetmeden İsrail’e karşı askeri müdahale yapılmalıdır.”

“CHP, Türk milletinin durduğu yerde değil”

MHP lideri, CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “CHP’nin durduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir” dedi. Bahçeli, CHP’nin ilkesiz ve ikircikli siyaset izlediğini, temel milli meselelerde uzlaşmaz bir çizgide olduğunu savundu.

“Muhalefetin omurgası kırık, çürük ve çöküktür” diyen Bahçeli, bu yapının ülkeye zarar verdiğini belirtti.

“Bu çatıyı hiç kimse sarsamaz”

Bahçeli, MHP’nin iç cephesinin asla düşmeyeceğini, halkın birbirine bağlılığı sayesinde “surda gedik açılmayacağını” söyledi. Tarihten ders alarak geleceğe hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Bahçeli, bir kez daha birlik ve beraberlik çağrısı yaptı:

“Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak her şey Türkiye içindir.

Bu topraklara ‘vatanım’ diyen herkes,

Bu insanlara ‘milletim’ diyen herkes,

Bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkes;

Biliniz ki, herkes eşittir Türkiye’dir.”

(EMK)