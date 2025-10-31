Bahçeli 29 Ekim TBMM resepsiyonuna "sessiz protesto" olsun diye katılmamış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene ve akşam resepsiyona katılmayışı, kamuoyunda soru işaretlerine yol açmış, Bahçeli'nin bu tutumunun Cumhur İtifakı'nda bir çatlağa işaret edip etmediği tartışılmaya başlanmıştı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın "siyaset kulislerinde bu gelişme[nin], Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçimler konusunda, iktidarın tersi tutum açıklayan MHP liderinin 'sessiz protestosu' olarak tanımlandı[ğını]" ve "MHP kulislerinden yansıyan görüşler[in] de bu yorum ve iddiaları doğrular nitelikte [olduğunu]" yazdı.

Sayın "bazı MHP kurmayları"nın, "Genel Başkan, daha önce de resepsiyon veya Anıtkabir programına katılmadı. Şimdi anlam yükleniyor, yüklenmesinde de fayda var, bundan rahatsız olmayız" dediklerini aktardı.

"İttifak krizine, yol ayrımına" dönüşmez

Bununla birlikte MHP'liler, görüş ayrılıklarının veya karşı tutum alışların bir "ittifak krizine, yol ayrımına" dönüşmeyeceğini söylüyor.

"Sağlık sorunu" varsayımı doğrulanmadı

Sayın, Bahçeli'nin resepsiyona katılmamasının ilk anda "Sağlık sorunu mu var?" sorularını gündeme getirdiğini ancak MHP liderinin sosyal medyada paylaşılan 30 Ekim Perşembe günü TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun MHP'li üyeleriyle biraraya geldiği görüntülerin bu varsayımı yanlışladığını yazdı.

BBC muhabiri MHP kulislerinde Bahçeli'nin tavrının Kıbrıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin uyarılarının dikkate alınmamasıyla ilgili olduğunu aktarıyor.

Kıbrıs'ta Erhürman'ın seçilmesine Bahçeli tepkisi

MHP lideri, 19 Ekim'deki seçimlerde "federasyoncu" olarak nitelendirdiği Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesine sert tepki göstermiş, buradaki yönetimin Türkiye'ye katılarak "82. il olması" çağrısı yapmıştı.

Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarsa Erhürman'ı tebrik eden mesajlar paylaşmıştı. .

Bu görüş ayrılığı konusunda Bahçeli, "ittifakta patlak çatlak olmadığını" belirtmiş ancak iktidara yönelik uyarılarını da sürdürmüştü. MHP yöneticileri de , bu durumun ittifakta bir çatlağa yol açmayacağını ancak, bir tavır koymanın gerekli olduğuna işaret etmişlerdi.

"Bahçeli'yi açığa düşüren yaklaşımlar"

Bir MHP "kurmayı"nın görüşlerini aktaran Ayşe Sayın, MHP'lilerin Bahçeli'nin Kıbrıs'ta "federasyonu" savunanlara yönelik eleştirilerinin "Suriye'deki federasyon fikrini savunanlara dönük de bir uyarı" olduğunu ancak, Bahçeli'nin "iktidar katında dikkate alınma[yan] uyarılarına karşılık AKP'li bakanların "adeta tebrigat yarışına girdi[klerini], adeta genel başkanı tekzip eder açıklamalar oldu[ğunu]", ve "hem Türkiye'nin Kıbrıs politikası[nı], hem de Bahçeli'yi açığa düşüren [bu] yaklaşımlar[ın] kabul edilemez olduğunu" dile getirdiklerini söylüyor.

BBC Türkçe muhabiri, sonuç olarak "MHP'nin Kıbrıs konusundaki rahatsızlığının, bazı AKP yöneticileri aracığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildiği[ni]" ve "iki liderin ilk görüşmesinde, sorunların aşılacağı"nın düşünüldüğünü aktarıyor.

(AEK)