Bahçeli: 27 Şubat çağrısı KCK’yi de bağlamakta; feshi derhal sağlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili samimi gayret ve girişimleri en önemli ayağı komisyon raporuyla teşekkül etmiştir. Bahse konu bu rapora 'sefalet manifestosu' diyenlerin bizzat kendileri sefildir. Demokratik, katılımcı ve kapsayıcı biranlayış ölçeğinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üstlendiği tarihi rolle tabuları yıkmış, ezberleri bozmuştur. Hiç kimse yapılan çalışmaları hafife almamalı" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’den ‘süreç’ açıklaması: Yasal düzenlemeler yapılmalı

"KCK’nin feshi derhal sağlanmalı"

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 çağrısını hatırlatan Bahçeli, "PKK’nin kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır" dedi. Bahçeli, ardından PKK'nin siyasi kanadı KCK'nin kendini feshetmesi için şu çağrıyı yaptı:

"Çağrı aynı şekilde KCK’yi de bağlamaktadır. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır. Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nin kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır?"

"İmralı'nın statüsü" vurgusu yapan Bahçeli, devamında, "Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır" dedi.

"İki Ahmet makamlarına oturmalı"

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili mesaj veren Bahçeli, "Kayyım meselesi herhangi bir kaygı ve çekinceye kapılmadan, demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da sağlanmalıdır" çağrısı yaptı.

Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak

'Laiklik' bildirisi tepkisi

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasının 168 imzacısını hedef alan Bahçeli, "Müslüman Türk milletinin haysiyetleriyle oynamayın. Ramazan ayımızı sulandırmaya, karalamaya sakın ola kalkışmayın. Haddinizi bilin, hududunuzu bilin, ayranımızı kabartmayın, tepenize tasımızı attırmayın" diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yine bugünlerde dağa taşa Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kabe’de Hacılar hu der Allah' isimli ilahiyi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşimizi de gönülden alkışlıyoruz.

"Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare, en küçük bir delil göreniniz var mıdır? Ramazan ayı etkinliklerine, Talibanlaşma ve gericileşme diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir?

"CHP Genel Başkanı ve İslam karşıtlığına birleşen yönetici tayfası hele bir anlatsın da duyalım, öğrenelim. Din düşmanı olup olmayıp yalnızca İslam düşmanlığında mevziye giren, bu nedenle ruhunu iblisin emanetine veren çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesinler?

"Bal gibi, buz gibi gericiyiz"

"Bu 168 kişiyi yan yana, üst üste koyup toplasınız bir insan bile etmezler. Diyorlar ki 'laikliği savunmak suç değildir', diyorlar ki 'şeriatçı dayatmaları reddediyoruz', diyorlar ki 'karanlığa teslim olmayacağız. Alayınız karanlıksınız, alayınız karanlıktasınız haberiniz yok."

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın az evvel ifade ettiğim genelgesinden dolayı, Türkiye’de gerici-şeriatçı bir kuşatma varmış. Allah’a iman etmek gericilikse, biz de bal gibi, buz gibi gericiyiz. Çocuklarımıza Ramazan ayının muteber ahlak ve manasını aktarmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de buna sonuna kadar ortağız."

TFF Başkanı'na destek

Bahis ve şike operasyonundan bahseden Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek vererek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

(AB)