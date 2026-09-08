Bahçe Galata yeni sezonu “Maceracı Annelerin Savunması Adına” ile açıyor

Bahçe Galata, yeni tiyatro sezonunu 1ay1hafta ile ortak yapımı olan Maceracı Annelerin Savunması Adına ile açıyor.

Simon Marshall’ın kaleme aldığı oyunun Türkçe çevirisi ve yönetmenliği Sarp Doğa Çelik’e ait. Oyunda Fatma Zehra Durgut ve Sezer Arıçay rol alırken, dış ses Tülin Özen’e ait.

Oyun, dağcılıkla iç içe büyüyen iki kardeş Theo ve Nancy’nin, bir keşif gezisinden dönmeyen annelerinin ardından kurdukları hayatlara odaklanıyor.

Kendisi de yetenekli bir dağcı olan Theo, daha güvenli ve istikrarlı bir yaşamı seçerken Nancy risk almaya ve dağlarla bağını sürdürmeye devam ediyor.

İki kardeşin farklılaşan hayatları üzerinden oyun; annelik, aile, özgürlük, kayıp ve çocuklara bırakılan hayatlar üzerine sorular soruyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül’de başlıyor

Annelik ve risk tartışması

Oyunun çıkış noktalarından biri, yazar Simon Marshall’ın annesinin İngiliz dağcı Alison Hargreaves ile arkadaşlığına dayanıyor.

Hargreaves, 1995’te Everest’in zirvesine tek başına ve ek oksijen kullanmadan çıkan ilk kadın dağcı olmuştu. Aynı yıl K2’de yaşamını yitiren Hargreaves’in ölümünün ardından, özellikle anneliği ile dağcılıkta aldığı riskler arasında bağ kuran tartışmalar gündeme gelmişti.

Maceracı Annelerin Savunması Adına da bu tartışmaların açtığı alandan hareketle, annelik ile bireysel özgürlük arasındaki gerilimi sahneye taşıyor.

Oyunda dağcılık yalnızca bir spor olarak değil, nasıl bir hayat yaşanacağına ilişkin farklı seçimlerin metaforu olarak kullanılıyor.

İngiltere’den İstanbul’a

Marshall’ın İngilizce adı in defence of adventurous mothers olan oyunu, 2025’te yaklaşık 300 başvuru arasından seçilerek VCA Playwriting Award’un ilk kazananı oldu.

Londra’daki The Glitch’te dünya prömiyerini yapan oyun daha sonra Methuen Drama / Bloomsbury tarafından yayımlandı.

2020’de İstanbul’da kurulan 1ay1hafta ise farklı sanatçılar ve uluslararası işbirlikleriyle yeni tiyatro metinlerini Türkiye’de seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Topluluğun Türkiye’deki ilk yapımı Yok Olma Çağı olmuştu. Fatma Zehra Durgut bu yapımda da rol almıştı.

Künye

Oyuncular: Fatma Zehra Durgut, Sezer Arıçay

Dış Ses: Tülin Özen

Yazan: Simon Marshall

Çeviren ve Yöneten: Sarp Doğa Çelik

Yardımcı Yönetmen: Tutku Ulus

Sahne Tasarımı: Ayhan Çelik

Işık Tasarımı: Umutsu

Yapım: 1ay1hafta x Bahçe Galata

Ortak Yapımcı: Atilla Tolga Güneş

Maceracı Annelerin Savunması Adına, 11 Eylül Cuma saat 20.30’da Bahçe Galata’da sahnelenecek ve sezon boyunca programda yer alacak.

(NÖ)