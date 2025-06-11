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KADIN
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 15:23
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 15:28
2 dk Okuma

Bahar Aksu davası 24 Haziran’a bırakıldı

Bahar Aksu’nun kız kardeşi Beril Aksu, “Ablamı asla unutmayacağım, onun hakkını sonuna kadar savunacağım” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bahar Aksu davası 24 Haziran’a bırakıldı
Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

İstanbul Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol’un öldürdüğü Bahar Aksu’nun davası, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.  4 sanık erkeğin yargılandığı dava, 25 Haziran tarihine ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sanık Rüstem Elibol ve ona yardım ettiği iddia edilen üç kişi duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Rüstem Elibol, olayın planlı olmadığını iddia ederek “Çok pişmanım. Barışmak istiyordum, olay aniden gelişti” dedi. Diğer üç sanık ise olayın bir cinayetle sonuçlanacağından haberdar olmadıklarını savundu.

"Failler cezalandırılsın"

Evrensel’in haberine göre, duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadınlar ve sivil toplum örgütleri, basın açıklaması yaptı, adalet çağrısında bulundu. Bahar Aksu’nun kız kardeşi Beril Aksu, “Ablamı asla unutmayacağım, onun hakkını sonuna kadar savunacağım” dedi.

Kadınlar açıklamalarında, olay yerindeki delillerin korunmadığına ve kadınların yeterince korunmadığına dikkat çekerek, “Failler cezalandırılmadıkça bu cinayetler durmayacak” dedi.

Ne olmuştu?

Bahar Aksu, 2022 yılında boşandığı Rüstem Elibol tarafından 2025 yılında Şişli’de zorla araca bindirilmek istenirken silahla vurularak öldürüldü. Elibol’un yanında bulunan Samet S., Semih Y. ve Aziz B. de olay sonrası yakalanarak tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Elibol’un Aksu’yu öldürmeden önce silah temin ettiği ve olay gününden önce birkaç gün İstanbul’da kaldığı tespit edildi. İddianamede sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası istendi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın erkek şiddeti Bahar Aksu
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