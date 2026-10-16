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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 15:19 16 Ekim 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 15:22 16 Ekim 2026 15:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı

Fon yolsuzluğuyla ilgili haberleri nedeniyle “soruşturmanın gizliliğini ihlalle” suçlanan gazeteci Bahadır Özgür, haftada iki gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı
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Fon yolsuzluğuyla ilgili haberleri nedeniyle dün akşam (15 Ekim) gözaltına alınan Halk TV yazarı Bahadır Özgür emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Özgür, emniyetteki ifadesinde fon vurgunu soruşturmasını uzun süredir takip ettiğini ve 30 yıldır gazetecilik yaptığını söyledi. "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasını reddederek şunları söyledi:

Söz konusu haber sadece bir sosyal medya paylaşımı değil, pek çok medya kuruluşunda yer alan bana ait bir haberdir. Haberde iddia edildiği gibi savcılığın gizlilik kararı koyduğu herhangi bir evrak ya da belge yer almamaktadır. KVKK kapsamındaki veya gizli hiçbir bilgi haberde yoktur. Haberin kapsamı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı 141 kişilik en çok kazananlar listesine dahildir. Bakan Gürlek böyle bir listenin olduğunu bizzat televizyonda kendisi açıklamıştır. Ben de listenin içeriğine yönelik değil, Bakanın açıklaması doğrultusunda haberi yaptım.

Haberde adı geçen tek kişinin eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu belirten Özgür, bu ismin de resmi makamlarca daha önce kamuoyuna duyurulduğunu ve ifadesi alınan bir şüpheli olduğunu anlattı. Savcılığın 29 kişinin tedbir listesine sehven eklendiğine dair yazısını haberleştirdiğini belirterek, amacının kamuoyunu doğru bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Savcılık, Özgür’ün adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından Özgür’ün haftada iki gün imza vermesi ve yurt dışına çıkmaması koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Özgür, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Özgür, 13 Ekim’de yayımladığı haberinde, başsavcılığın aralarında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da bulunduğu 141 kişilik malvarlığı tedbiri listesini ilgili kurumlara gönderdiğini, daha sonra listedeki 29 kişinin adının “sehven” yer aldığının bildirildiğini yazmıştı.

Gözaltının ardından Özgür’ün 163 bin takipçili X hesabına da erişim engeli getirildi.

Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
15 Ekim 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Bahadır Özgür
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/haber/bahadir-ozgur-resmi-gazete-erdogan-in-emlak-bultenine-dondu-277451
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/haber/bahadir-ozgur-arastirmaci-gazetecilik-politik-bir-bakis-gerektirir-268949
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