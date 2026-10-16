Bahadır Altan adli kontrolle serbest

Emekli pilot, gazeteci ve insan hakları savunucusu Bahadır Altan, Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki gösterdiği ve muhalefete ortak mücadele çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün (15 Ekim) İzmir’de gözaltına alındı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi önceki dönem yönetim kurulu üyesi olan Altan, X hesabından yaptığı paylaşım üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı.

Altan, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Altan hakkında soruşturma başlatıldığı, savcının geceyi gözaltında geçirmesini istediği ve dosyasını bugün (16 Ekim) değerlendireceği öğrenildi.

Altan daha sonra yurtdışı çıkış yasağı ve haftada bir imza ile serbest bırakıldı.

Altan, Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Artık ‘kabul edilemez’ benzeri açıklamalarla yetinilecek aşamalar çoktan geçildi. Basın olmadan, değil insan hakları savunuculuğu, muhalefet ve siyaset dahi yapılamaz, barış umudu da olamaz. Armudun sapı üzümün çöpü demeden birleşik halk muhalefeti ve sokakta mücadele tek yoldur.”

(HA)