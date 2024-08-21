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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 17:23
3 dk Okuma

Bağlar Belediyesi'nden kampanya: Sağlıklı Köyler Sağlıklı Toplum

Bağlar Belediyesi, "Sağlıklı Köyler Sağlıklı Toplum” projesi kapsamında kırsal mahallelerde ve köylerde sağlık taraması başlattı. Kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi, çocuklara diş kontrolü yapıldı. Ayrıca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Batı Çanakçı Mahallesi’ne bağlı Yemişalan mezrasında "Sağlıklı Köyler Sağlıklı Toplum” sloganıyla sağlık taraması başlattı.

Belediye, proje kapsamında bilgilendirme seminerleri ve çocuklar için etkinlikler düzenledi.

Bağlar Belediyesi Sağlık Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada yetişkinlere de diyabet ve hipertansiyon testleri yapıldı.

Sağlık ekipleri, çocuğu olan kadınlara ateş ölçer hediye etti.

Üç gün süren çalışmanın ilk durağı Batı Çanakçı Mahallesi’ne bağlı Yemişalan mezrası oldu.

Eş Başkanlar Leyla Ayaz ve Siraç Çelik’in de katıldığı çalışmaya, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da eşlik etti.

Çocuklar için etkinlikler düzenlendi

Yemişalan sakinlerini, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bağ Evi’nde konservatuara hazırlık yapan öğrencilerin oluşturduğu erbane grubu karşıladı. Müzik dinletisinin yanı sıra Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi tarafından çocuklar için palyaço eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Eş Başkanlar Ayaz ve Çelik, etkinliklere katılarak köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Çalışma kapsamında “toplumsal cinsiyet” başlıklı seminer de gerçekleştirildi.

Sağlık taramaları yapıldı. Sağlık hizmetleri kapsamında aile planlaması konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Meme kanserine karşı bilgilendirme yapıldı

Eş Başkan Ayaz seminer öncesi bir konuşma yaparak, meme kanseri hakkında bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Her kadının bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Ayaz, hastalığın önüne geçmek için yapılması gerekenlerin önemini vurguladı. Ayaz, bu çalışmayı da kadınlara ulaşmak için yaptıklarının altını çizerek, katıldıkları için teşekkür etti.

"Sekiz yıldır hizmet yapılmamış"

Seminerin ardın sorularımızı yanıtlayan Ayaz, sekiz yıldır bölgeye belediyecilik anlamında hiçbir hizmet yapılmadığına dikkat çekti. Bağlar Belediyesi olarak yapacakları hizmetleri ise şöyle anlattı:

"Bütün köylerin çok ciddi yol ve su sorunları var. Kendi belediye bünyemizde olan sorunları kendimiz çözüyoruz. Büyükşehir belediyesiyle alakalı sorunları da büyükşehirle ortaklaşarak istişare ediyoruz.

"Bunun dışında köylülerle ortak tartışmalar yürütüyoruz. Sorunlar nedir, ihtiyaçlar nelerdir, tespit yaparak bir periyodik sıralama oluşturuyoruz. Halkla beraber beş yıl içerisinde neler yapacağız konusunda tartışma yürütüyoruz. Özelikle kırsal mahallerimiz için bir bütçe ayırarak bu bölgelerin sorunlarını gidermeye çalışıyoruz."

"Köyde su ve alt yapı yok"

20 yıl önce İzmir’den Yemişalan'a yerleşen Leyla Dağdelen, yaşadıkları sorunları ve taleplerini anlattı: "Altyapı yok, su sorunu var. Hayvanlarıma su veremiyorum, evimi temizleyemiyorum. Ayrıca ilçeye ulaşım için belediye otobüsü istiyoruz. En azından günde iki kez de olsa otobüs gelse bir nebzede olsa ulaşım sorunumuz çözülür. Kanalizasyonlarımız yok her yer pis kokuyor sivrisinekler bizi mahvediyor. Bu sorunlarımızın çözülmesini ve kadınlara iş olanağı yaratılmasını istiyoruz."

"Halk belediyenin ilgilendiğini hissediyor"

Taramalara gönüllü olarak katılan Diş Hekimleri Odası üyesi Arzu Özbek ise şunları söyledi: “Çocukların diş muayenelerini yaptım, çürükleri olanları gerekli yerlere yönlendirdim. Bağlar Belediyesi'nin hazırlamış olduğu diş fırçası ve diş macunlarını çocuklara armağan ettim. Halkla belediye arasında ki o teması sağlıyor, halka dokunmayı sağlıyor. Benim diş fırçalamayı anlatma dışında büyük bir faydam olmuyor ama halkın, belediyenin onlarla ilgilendiğini bilmesi çok önemli."

(MT/RT)

Bağlar Belediyesi Diyarbakır Bağlar Belediyesi
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
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2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor.

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