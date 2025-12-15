Bağımsız Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAPDER) kuruldu

Bağımsız tiyatro alanında üretim yapan yapımcıları bir araya getirmeyi amaçlayan Bağımsız Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAPDER), kuruluş sürecini tamamlayarak resmen faaliyete geçti.

Kasım 2025 itibarıyla kurulan dernek, Türkiye’de tiyatro üretiminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve yapımcılık mesleğini kurumsal bir çerçeveye taşımayı hedefliyor.

TİYAPDER, tiyatro üretiminde yer alan tüm yaratıcı ve emek süreçlerinin hukuki, ekonomik ve sosyal açıdan güvence altına alınması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Dernek; yapımcılar başta olmak üzere oyun yazarları, yönetmenler, oyuncular, tasarımcılar ve tiyatro ekosisteminin tüm bileşenlerinin haklarını korumayı, fon mekanizmalarının geliştirilmesini ve kamu kurumları ile yasa yapıcı organlarla ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Derneğin faaliyet alanları arasında ayrıca tiyatroya yönelik arşiv ve bellek çalışmaları, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, festival ve ödül programları da yer alıyor.

“Adaletli ve sürdürülebilir bir üretim düzeni”

TİYAPDER Manifestosu’nda kuruluş ilkeleri şu sözlerle ifade ediliyor:

“Amacımız yalnızca tiyatroyu ayakta tutmak değil; adaletli, erişilebilir, sürdürülebilir bir üretim düzeni kurmaktır.”

Dernek, ilk Genel Kurul toplantısını Ocak 2026’da gerçekleştirecek. Toplantıda sektör paydaşlarıyla derneğin işleyişi, üyelik yapısı ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek programlar paylaşılacak. Yönetim Kurulu’nu oluşturan 7 kurucu üyenin yanı sıra 9 kurucunun daha katılacağı toplantıya, tiyatro sektörünün tüm bileşenleri davet edilecek.

TİYAPDER, yapımcılık alanında dayanışmayı ve kolektif gücü büyütmeyi hedeflerken, tiyatro ekosisteminin tüm temsilcilerini ve destekçilerini bu yapının parçası olmaya çağırıyor.

Derneğin tüzüğü ve manifestosuna kamuoyuyla paylaşılan bağlantı üzerinden ulaşılabiliyor.

Kurucu Yönetim Kurulu

Arzu Gamze Kılınç – Cihangir Atölye Sahnesi

Burhan Gün – Çizgi Kukla Tiyatrosu

Gökhan Civan – Echoes Sahne

Deniz Ekinci – Animus Tiyatro

Jülide Kar – Şogen Film

Salih Usta – Tiyatro KaST

Olcay Yusufoğlu – Eksi On Altı Kolektif

(EMK)