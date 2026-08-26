Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri Çakır ve Aksu "hak arama suçu"ndan tutuklandı

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı işletmelerde ödenmeyen işçi alacakları için 17 gündür Ankara’da direnen Bağımsız Maden-İş’in Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmişlerdi.

Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun suçlanma gerekçesi

Sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu nöbetçi sulh ceza hâkimliğine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla sevk edildi.

Suç kanıtı olarak sendikacıların sosyal medya paylaşımları gösterildi.

Çakır 25 Ağustos gecesi Soma’daki sendika genel merkezinde; Aksu ise aynı gün Ankara’da, işçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki direnişinin 16’ncı gününde gözaltına alındı. Sendikanın verdiği bilgiye göre bu Aksu’nun direniş boyunca yedinci gözaltısıydı. Aksu önce serbest bırakıldı, ardından aynı soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Sendika avukatı: "Suç yok, direnmeye cüret etmek var"

Bağımsız Maden-İş'in avukatı Lütfi Sabri Batı, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, suçlamanın sendikacıların sosyal medya paylaşımlarına dayandırıldığını; ancak paylaşımların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu oluşturmadığını savundu.

Batı, soruşturmanın asıl gerekçesinin sendikanın yürüttüğü işçi mücadelesi olduğunu söyledi.

“Ortada, bahsedildiği gibi TCK kapsamında bir suç yok. Ortada olan şey, direnmeye cürret etmektir.”

Batı, Çakır ve Aksu’nun işçilerin ücret ve diğer haklarını almaları için yürüttükleri sendikal faaliyet nedeniyle tutuklanmalarının istendiğini savunarak işçilere ve kamuoyuna iki sendikacıyı ve madencilerin direnişini sahiplenme çağrısında bulundu.

Tutuklama talebi anlaşmanın eşiğinde geldi

Tutuklama talebi, madencilerin 17 gündür sürdürdüğü Ankara direnişinde işverenle anlaşmaya yaklaşıldığının açıklandığı gün geldi.

Bağımsız Maden-İş’in verdiği bilgiye göre sendika heyeti ile Yıldızlar SSS Holding arasında 25 Ağustos saat 19.00’da başlayan görüşme 26 Ağustos saat 02.30’a kadar sürdü. Görüşmenin ardından sendika, madencilerin ana alacaklarının büyük bölümü konusunda anlaşmaya varıldığını ve kalan hesaplamalar için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Sendika bu nedenle 26 Ağustos’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülmesi ve Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüşle devam etmesi planlanan eylemi erteledi. İşçiler ve aileleri ise Çakır ve Aksu’ya destek için Ankara Adliyesi’ne gitme kararı aldı.

Arka plan | İki işletmeden Ankara’ya uzanan mücadele Uyuşmazlığın bir ayağında Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş’te, diğerinde ise Eskişehir Mihalıççık’taki Doruk Madencilik'te çalışan işçilerinin birikmiş alacakları var. Doruk Madencilik’in Mihalıççık’taki kömür sahası ve Yunus Emre Termik Santrali’ni 2022’de devralmasının ardından yüzlerce işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı. Ücret ödemelerinde gecikmeler yaşandı ve işten ayrılan ya da işten çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediği bildirildi. Eti Gümüş işçileri ise ücret, fazla mesai ve tazminat alacaklarının bir bölümünün yaklaşık 2 yıldır ödenmediğini söylüyor. İşçiler haklarını almak için işyerlerindeki eylemlerden kendilerini madene kapatmaya, açlık grevinden Ankara yürüyüşüne kadar farklı fiili mücadele biçimlerine başvurdular. Doruk işçileri 12 Nisan’da Mihalıççık’tan Ankara’ya yürümeye başladı. Yaklaşık 140 kilometrelik ve dokuz günlük yürüyüşün ardından başkente ulaşan işçiler açlık grevine başladı. Doruk Madencilik işçileri hakları için beşinci kez Ankara’ya yürüyor Eylemlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile İçişleri Bakanlıklarının katıldığı görüşmeler yapıldı. İşçilere alacaklarının ödeneceği yönünde taahhütte bulunulması üzerine eylem sona erdirildi. Ancak ödemelerin tamamının gerçekleşmemesi işçileri yeniden eyleme çıkardı. Haziran ayında Ankara’ya dönen işçilerin bir bölümü ödeme aldı; Eti Gümüş işçileri ile bazı Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının devam etmesi üzerine mücadele yeniden başladı. 10 Ağustos’tan beri Bakanlık önündeler Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler son Ankara direnişini 10 Ağustos’ta başlattı. Elazığ ve Eskişehir’den gelen madenciler, daha önceki görüşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gitmek istediler. İlk gün polis müdahalesinde 100’e yakın işçi ve sendikacı gözaltına alındı. İşçiler serbest bırakıldıktan sonra Ankara’dan ayrılmadılar ve eylemi sürdürdüler. 17 Ağustos’ta eylemin 24 saate çıkarılması üzerine yeniden polis müdahalesi oldu; Gökay Çakır ile Başaran Aksu gözaltına alındı ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşçiler buna rağmen Bakanlık önündeki eylemi sürdürdü. Talepleri, şirketin daha önce üstlendiği ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve görüşmelerde devreye giren kamu kurumlarının işçi alacaklarının ödenmesiydi. 25 Ağustos’ta yapılan uzun görüşmenin ardından sendika ilk kez “zafere yaklaştık” açıklaması yaptı. Bir gün sonra işçi alacaklarına ilişkin hesaplamalar sürerken, mücadelenin başından beri işçilerle birlikte hareket eden Çakır ve Aksu hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu.

(AEK)