ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 08:08 26 Ağustos 2026 08:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 08:13 26 Ağustos 2026 08:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır Soma'da gözaltında

Geceyi emniyette geçiren Çakır'ın, Ankara Savcılığı talimatıyla Soma Adliyesi üzerinden ifadesinin alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır Soma'da gözaltında
Fotoğraf: Arşiv
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Umut- Sen yöneticisi ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile iki işçinin Başkent'teki direniş alanında gözaltına alınmasının hemen ardından, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da Soma'daki genel merkezden gözaltına alındı.

Özel’den maden işçilerine destek: “Gücünüz bu holdinge niye yetmiyor?”
Özel’den maden işçilerine destek: “Gücünüz bu holdinge niye yetmiyor?”
25 Ağustos 2026
Bağımsız Maden-İş'ten çağrı: "Topyekûn saldırıya karşı topyekûn direniş”
Bağımsız Maden-İş'ten çağrı: "Topyekûn saldırıya karşı topyekûn direniş”
20 Ağustos 2026

Çakır hakkındaki suçlama "halkı kin ve düşmanlığa tahrik".  Sendikadan yapılan resmi açıklamada, gözaltı kararının Ankara merkezli bir talimatla uygulandığı ve gerekçe olarak sendikanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gösterildiği kaydedildi. 

Geceyi emniyette geçiren Çakır'ın, Ankara Savcılığı talimatıyla Soma Adliyesi üzerinden ifadesinin alınacak.

Eş zamanlı yürütülen gözaltı operasyonlarına sert tepki gösteren Bağımsız Maden-İş Sendikası, sürecin sermaye çevrelerinin baskısıyla yürütüldüğünü belirterek, direnişi gözaltı ve baskılarla sindirme çabalarının sonuç vermeyeceği, aksine hak arayışındaki kararlılığı artıracağı vurgulandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gökay Çakır maden işçileri Başaran Aksu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git