Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır Soma'da gözaltında

Umut- Sen yöneticisi ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile iki işçinin Başkent'teki direniş alanında gözaltına alınmasının hemen ardından, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da Soma'daki genel merkezden gözaltına alındı.

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Çakır hakkındaki suçlama "halkı kin ve düşmanlığa tahrik". Sendikadan yapılan resmi açıklamada, gözaltı kararının Ankara merkezli bir talimatla uygulandığı ve gerekçe olarak sendikanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gösterildiği kaydedildi.

Geceyi emniyette geçiren Çakır'ın, Ankara Savcılığı talimatıyla Soma Adliyesi üzerinden ifadesinin alınacak.

Eş zamanlı yürütülen gözaltı operasyonlarına sert tepki gösteren Bağımsız Maden-İş Sendikası, sürecin sermaye çevrelerinin baskısıyla yürütüldüğünü belirterek, direnişi gözaltı ve baskılarla sindirme çabalarının sonuç vermeyeceği, aksine hak arayışındaki kararlılığı artıracağı vurgulandı.

(EMK)