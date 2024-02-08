Bağımsız Lubunyalar, “Nasıl bir yas inşası” etkinliğine çağırıyor

Bağımsız Lubunyalar, son dönemde homofobik ve transfobik baskılar nedeniyle yaşamını kaybeden LGBTİ+’lar için bir araya geliyor. 12 Şubat Pazartesi günü online olarak düzenlenecek etkinlik için kayıt yaptırmak gerekli.

Bağımsız Lubunyalar'ın açıklaması şöyle:

“Lubunyalar olarak maalesef son yaşadığımız kayıplarla çok üzgünüz ve sarsılmış durumdayız. Arkadaşlarımızın bu patriyarkal-yapısal şiddetin karşısında yaşamlarından olmalarını kabul etmiyoruz. Bizlerin hayatlarına bir kader gibi yerleştirilen bu intiharları bozmak adına bir araya gelmek istiyoruz. Bu anlamda kendisini boşa çıkaracak bir ilişkilenmeyi bulmayı ve konuşmayı arzuluyoruz.”

“Birbirimizi bir görüntü, etiket ilişkisinden çıkarıp, daha değerli ilişkilenmeleri ve ortak iyiye dair bağlar kuran bir sorumluluk ilişkisini, yoldaşlığını ve yarenliğini örebilir miyiz'i konuşmak istiyoruz.”

“Çünkü; aramızda kurduğumuz, birbirimize karşı sorumluluklar ve bağlar geliştirdiğimiz bir ilişkilenme formu, patriyarkanın bizi içine düşürdüğü yapısal şiddet olan intiharın gerçekliğine müdahale eden radikal bir yas inşası kurar mı? diye düşünüyoruz.”

“Yas inşalarımızı; bizlerin yaşamlarına yönlendirilen yapısal şiddetleri boşa çıkaracak ve bizleri güçlendirecek bir yerden kurabilir miyiz, müdahale eden devrimci bir yas inşası mümkün müdür?”

“Sorularımız var ve konuşmak istediklerimiz, çünkü bir kişi daha eksilmek istemiyoruz, çünkü bu yapısal şiddetin bize atadığı intiharı patriyarkaya geri fırlatmak istiyoruz. Artık konuşmamız ve sorumluluklar almamız gerektiğini, birbirimizden vazgeçme lüksümüz olmadığını hatırlatarak konuşmak istiyoruz.”

Etkinlik detayları 12 Şubat Pazartesi Saat: 20:00 Etkinliğimiz çevrimiçi olarak Zoom'da gerçekleşecektir Kayıt formu: https://forms.gle/DvEVbgpYn7fWDBbG9 12 Şubat Pazartesi günü forum katılımcılarına Zoom bağlantı linki gönderilecektir

(EMK)