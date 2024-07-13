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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 13:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 13:42
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“Bağdat, Türkiye-Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapacak”

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ‘Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için’ inisiyatif aldıklarını ve taraflarla iletişimi sürdürdüklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Bağdat, Türkiye-Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapacak”
*Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Dışişleri Bakanı Fidan, 19 Aralık 2023 (Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye krizine çözüm bulmak için Türkiye ve Suriye’den yetkililerin katılımıyla Bağdat’ta bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Irak Haber Ajansı’nın (INA) haberine göre, Bakan Hüseyin, ABD’nin başkenti Washington’da yaptığı açıklamada, ‘Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için’ inisiyatif aldıklarını ve taraflarla iletişimi sürdürdüklerini söyledi.

Toplantıya ilişkin Washington'da Hakan Fidan ile görüştüğünü belirten Hüseyin, toplantı tarihinin ‘yakın zamanda’ belirleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “(Şam'la 'normalleşme') Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler” demişti.
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(VC)

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