Bağdat'taki 'Ümmü Gülsüm Kafe' yarım asırdır sanatçının hayranlarını ağırlıyor

Anadolu Ajansı’ndan Haydar Karaalp’in haberine göre, tarihi kafe girişinin sağ tarafında kocaman bir Ümmü Gülsüm posteri yer alırken, kafenin duvarlarında da “Doğu’nun Gezegeni” olarak da adlandırılan sanatçının siyah beyaz ve renkli sahne fotoğrafları asılı bulunuyor. Müzeyi andıran kafede, kurulan ses sisteminden de gün boyunca bir tek Ümmü Gülsüm’ün şarkıları yankılanıyor.

Daha çok belli bir yaşın üzerindekilerin tercih ettiği kafede, Ümmü Gülsüm’ün hayranları arasında bulunan gençlere de rastlamak mümkün.