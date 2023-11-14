Bağdat'ta yerel seçim boykotu çağrıları sürerken Yüksek Mahkeme Meclis Başkanını görevden aldı

Irak’ta yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği düşürülen ve görevinden uzaklaştırılan Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’ye bağlı üç bakan kabineden istifa etti.

AA'nın haberine göre, Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi bir yazılı açıklamayla üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal, ve Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran Salı akşamı istifa ettiler.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre Yüksek Federal Mahkeme, öğleden sonra Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı aldı.



Haberde kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken mahkemeden yapılan yazılı açıklamada Halbusi'nin yanı sıra Sünni Milletvekili Leyt Mustafa ed-Duleymi'nin de milletvekilliğinin düşürüldüğü kaydedildi.

Takaddüm Partisi'nden 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot kararının yanı sıra Meclis Komisyonlarındaki görevlerinden de istifa ettiler.

Yerel seçimler etkilenecek

Halbusi'nin Takaddüm Partisi’nden çok sayıda aday Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde 18 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlere katılıyor. Adaylar seçim posterlerinde ise Halbusi’nin fotoğraflarını kullanıyorlar.

Mukteda es-Sadr'ın boykot çağrısı

Geçtiğimiz yıl Ağustosta, yandaşlarının parlamento binasında gerçekleştirdiği uzun süreli oturma eylemi ve şiddetli gösterilerle geçen yazın ardından, Irak'ın çatışmalı siyasal yaşamından çekildiğini duyuran Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, dün yandaşlarını önümüzdeki ay düzenlenecek yerel seçimleri boykota çağırmıştı.

IRAK'TA SİYASAL KRİZ Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla çatışmalar duruldu, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak, on yılı aşkın bir süre sonra gerçekleşecek ilk yerel seçimlerde vilayet meclisleri, valiler ve vilayet yürütme yetkililerini seçmek üzere sandıklara gidecek.

Sadr, açıklamasında yandaşlarının "yolsuzuk" yapanlarla bir arada seçimlere katılmasından "üzüntü" duyacağını, seçimlere katılmamalarındansa memnun olacağını söyledi.

Şii lider, boykotun içeride ve dışarıda seçimlerin meşruiyetini zayıflatacağını ileri sürdü.

Sadr boykot çağrısında "Siyasal ve bölgesel durum, Irak'taki durumu etkiliyor [... ] ve bununla birlikte sürekli uyanık ve hazır olmalıyız, çünkü düşman Irak'ımıza ve kutsallarımıza karşı pusuda, lütfen dikkatli olun," dedi.

Siyasal yorumcu Ahmed el-Şerifi, The New Arab'ın Arapça versiyonu El-Arabi El-Cedid'de boykotun seçimler ve seçmen katılımı üzerinde önemli etkisi olacağını ve uluslararası toplumdaki meşruiyet algısını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

El-Şerifi, Sadr'ın boykot çağrısının diğer siyasi liderleri de seçimlerden çekilmeye sevk edebileceğini dile getirdi.

Seçim kampanyası sürüyor

Irak Yüksek Seçim Komisyonunun Haziran'da verdiği sayılara göre seçimlere 270 siyasal parti ve blok katılacak.

Irak Seçim Komisyonu’nun kamu, özel ve mülteci oyları için 48 bin 40 oy kullanma yeri de dahil olmak üzere 7 bin 765 oy verme merkezi açmayı planladığı seçimlerde, sandık görevlileri, üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşan 214 bin 595 personel görevlendirilecek.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü koalisyon listeleri, partiler ve bağımsız adayları belirlemek için kura çekimi gerçekleştirdi. Adayların seçim kampanyası kasım ayının başlarında resmen başladı.

(AEK)