Irak'ta federal hükümet ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) arasında petrol kaynaklarının işletilmesi, gelirlerin paylaşılması ve tartışmalı bölgelerin statüsü konusunda yıllardır süregelen anlaşmazlık büyüdü: Irak Başbakanı'nın federal güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına verdiği bir dizi talimatla Erbil'in sınır kapıları ve petrol sahalarındaki yetkileri kaldırıldı.

Bağdat'ın kararları

Başbakanın askeri sözcüsü Sabah en-Numan, devlete ait Kuzey Petrol Şirketi sahalarından petrol kaçırıldığı iddialarını araştıran soruşturma komisyonunun raporunun değerlendirilmesinin ardından alınan kararları açıkladı.

Irak Başbakanı'nın talimatları uyarınca:

Kürdistan Bölgesi'nin bütün sınır kapıları Federal Sınır Kapıları İdaresi'nin denetimine geçirilecek. Kerkük, Diyala, Selahaddin ve Ninova vilayetlerinde Kürt güvenlik güçlerinin denetimindeki ve Bağdat'ın federal Petrol Bakanlığına ait olduğunu belirttiği petrol sahalarının yönetimi Bakanlığa, güvenliği ise federal enerji polisine devredilecek. KBY, federal Petrol Bakanlığı'nın bilgisi dışında ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına izin veremeyecek. Kürdistan Bölgesi'nin komşu ülkelerle arasındaki gayriresmî sınır geçişleri kapatılacak. Kürdistan Bölgesi ile söz konusu dört Irak vilayeti arasındaki gayriresmî geçiş yollarının kapatılması için iki ortak güvenlik tugayı görevlendirilecek. Erbil, Süleymaniye ve Duhok girişlerinde petrol ürünlerinin denetlenmesi için kontrol noktaları kurulacak.



Bağdat yönetimi, kararların ülkenin egemenliğini ve ulusal servetini korumayı amaçladığını savunuyor. Kararların uygulanmasına ilişkin henüz bir takvim açıklanmadı.

Mesrur Barzani: “Hiçbir şekilde kabul edilemez”

KBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de düzenlenen Dünya Gençlik Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Bağdat'ın kararlarının kısa süre önce gerçekleştirilen görüşmelerde varılan mutabakatla çeliştiğini söyledi:

“Bugün Bağdat'tan çıkan kararlar bizi şaşırttı. Çünkü içerikleri federal makamlarla önceki görüşmelerimizde ulaştığımız sonuçlarla örtüşmüyor.”

Kararları “hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak nitelendiren Barzani, anlaşmazlıkların anayasa temelinde çözülmesi için müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Barzani, 9 Kasım'da Bağdat'ta Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya gelmişti. Görüşmede petrol kaynaklarının anayasa uyarınca yönetilmesi ve federal petrol ve doğal gaz yasasının çıkarılması ele alınmıştı.

Irak Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) Başkanı Falih Feyyad da 21 Kasım'da Erbil'de Kürdistan Bölgesi'nin yöneticileriyle görüşmüştü. KBY, görüşmelerin ardından anlaşmazlıkların anayasa çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözülmesi konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

KDP ve KYB: “Kürdistan'ın hakları kırmızı çizgimiz”

Bağdat'ın kararları, Ekim 2024'teki Kürdistan Parlamentosu seçimlerinden bu yana yeni bölgesel hükümetin oluşturulması konusunda anlaşamayan iki büyük Kürt partisini ortak tutum almaya yöneltti.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 24 Kasım'da yayımladıkları ortak bildiride Kürdistan Bölgesi'nin, anayasal hakları dışında herhangi bir talepte bulunmadığını, buna karşılık bölgenin anayasal haklarının yıllardır ihlal edildiğini belirttiler.

İki parti, federal hükümet ve Kürdistan Bölgesi arasındaki anlaşmazlıklarda anayasanın nihai başvuru mercii olması gerektiğini vurguladı:

“Kürdistan Bölgesi'nin haklarına ve kazanımlarına yönelik her türlü ihlal kırmızı çizgidir.”

Kürdistan Bölgesi'nin Kürdistan halkının onlarca yıllık mücadelesinin ürünü olduğunu hatırlatan KDP ve KYB, "anayasal çerçeve dışında alınan kararları reddettiklerini, diyalog, şeffaflık ve karşılıklı anlayış yoluyla çözümü desteklediklerini" açıkladılar.

Mesud Barzani: “Boyun eğmeyeceğiz”

KDP Başkanı Mesud Barzani de akşam saatlerinde yayımladığı açıklamada Irak'taki karar merkezlerinde federalizmin ilkelerini ve Kürt halkının haklarını ihlal etmeye yönelik bir hareket geliştiğini söyledi.

Barzani, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından kabul edilen anayasanın Irak'ın bütün halklarının haklarını güvence altına alacağına ilişkin beklentilerin karşılanmadığını, Kürt halkının haklarının giderek daha fazla ihlal edildiğini belirtti.

Irak Başbakanı'nın yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadelesini desteklediklerini, ancak bu mücadelenin hukuki ve anayasal yollarla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Barzani şöyle dedi:

“Kürdistan Bölgesi anayasaya aykırı kararlara ve herhangi birinin iradesinin dayatılmasına boyun eğmeyecek.”

Şii partileri Zeydi'nin arkasında

Irak hükümetinin başlıca siyasi dayanağı olan Şii partilerinin Koordinasyon Çerçevesi de akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Başbakan Zeydi'nin kararlarını kamu kaynaklarının korunmasına yönelik adımlar olarak destekledi. İttifak, bununla birlikte Bağdat ve Erbil arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

KDP ile KYB'nin ortak tutumu ve Şii partilerinin Zeydi'ye verdiği destekle Bağdat-Erbil anlaşmazlığı, merkezi ve yerel hükümetler arasındaki idari yetki tartışmasının ötesine geçerek Irak'ın başlıca siyasi ittifaklarını da içine alan bir kamplaşmaya dönüştü.

Kaçakçılık iddiaları

Bağdat'ın yürüttüğü soruşturmada Kuzey Petrol Şirketine ait sahalardan alınan petrolün Kerkük ve Süleymaniye üzerinden İran ve Afganistan'a ulaştırılan kaçakçılık ağlarına aktarıldığı ileri sürülüyor.

Reuters, soruşturmada ulaşıldığı söylenen bu bulguları bağımsız kaynaklardan doğrulatamadığını bildirdi.

Zeydi hükümeti, Kürdistan Bölgesi'ne ilişkin kararlarını açıklamadan önce, İran'la ilişkili silahlı örgütlerden Ketaib Hizbullah'ın denetiminde bulunan, Bağdat'ın güneyindeki, Curf es-Sahr bölgesinde de petrol kaçakçılığı iddialarına yönelik soruşturma başlatmış, 20 Kasım'da bölgenin güvenlik denetiminin federal güçlere devredilmesi talimatını vermişti.

Kürdistan'a ilişkin kararlar soruşturma kapsamının ötesine geçerek anayasal statüye sahip bir bölgesel yönetimin yetkilerini de tartışmaya açması bakımından olağanüstü nitelikte.

Anlaşmazlığın temeli: Federal yetkilerin paylaşımı

Irak'ın 2005 Anayasası Kürdistan Bölgesi'nin federe statüsünü tanıyor. Anayasanın 112. Maddesi mevcut sahalardan çıkarılan petrol ve doğal gazın federal hükümet ile üretici bölgelerin ve vilayetlerin yönetimleri tarafından ortaklaşa yönetilmesini öngörüyor.

Ancak petrol üretimi, yabancı şirketlerle sözleşmeler, ihracat yetkisi ve gelirlerin paylaşılması konularındaki anlaşmazlıkları giderecek federal petrol ve doğal gaz yasası bugüne kadar çıkarılmadı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 2022'de Kürdistan Bölgesi'nin petrol ve doğal gaz yasasını anayasaya aykırı bulmuş; Kürdistan yönetimi ise bu kararı reddetmişti.

2025'te taraflar arasında sağlanan geçici anlaşmayla Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye yoluyla petrol ihracatına yeniden başlanmış ve ihracat, federal petrol pazarlama şirketi SOMO aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Bağdat'ın son kararları, petrol kaynaklarının yönetiminin yanı sıra, sınır kapılarının denetimini ve federal güvenlik güçlerinin yetkilerini de anlaşmazlık konusu haline getiriyor.

2017'deki Kürdistan bağımsızlık referandumunun ardından federal güçlerin Kerkük'ün kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle yaşanan gerilimin üzerinden 9 yıl geçmesine karşın, Bağdat ve Kürt partileri arasındaki yetki anlaşmazlığını çözecek mekanizmaların yokluğunda Bağdat ve Erbil yeni bir krize doğru yol alıyor.

(AEK)