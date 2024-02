BAFTA 2024 Ödülleri’nin kazananı 'Oppenheimer' oldu

2024 BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) Ödülleri'ni kazananlar, dün (18 Şubat) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle açıklandı.

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" toplam yedi dalda ödül kazanırken, Yorgos Lanthimos imzalı "Poor Things" (Zavallılar) beş ödülle gecenin ikinci galibi oldu.

2023 yılının favorileri arasında gösterilen ve birçok ödül töreninde öne çıkan “Barbie” ve “Maestro” ise ödül alamadan evlerine döndü.

Michael J. Fox

Variety’de yer alan habere göre, parkinson hastalığıyla yaşayan Geleceğe Dönüş'ün (Back To The Future) yıldızı Michael J. Fox, en iyi film ödülünü sunmak üzere sürpriz bir şekilde BAFTA’ya katıldı.

62 yaşındaki oyuncu sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı; ancak Christopher Nolan’ın “Oppenheimer”ına ödülü vermek için ayakta durmakta ısrar etti.

1990'larda teşhis konulan ve nadiren kamuoyu önüne çıkan Fox, törende ayakta alkışlandı.

Fox, en iyi film kategorisinin adaylarını okurken kalabalığa "Filmlerin sihirli olduğunu söylemelerinin bir nedeni var. Filmler gününüzü, bakış açınızı değiştirebilir. Hatta bazen hayatınızı bile değiştirebilirler,” dedi.

Rebecca O'Brien, Paul Laverty ve Ken Loach'tan oluşan ekip ise tören sırasında Filistin'e destek pankart açtı.

Kazananlar

Gecenin kazananları şöyle:

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Yabancı Film: The Zone of Interest

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari

Uyarlama Senaryo: American Fiction - Cord Jefferson

En İyi İlk Film: Earth Mama - Savanah Leaf, Shirley O’Connor, Medb Riordan

En İyi Kurgu: Oppenheimer - Jennifer Lame

Görüntü Yönetimi: Oppenheimer - Hoyte van Hoytema

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things - Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek

Kostüm Tasarımı: Poor Things - Holly Waddington

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer - Ludwig Göransson

Makyaj ve Saç: Poor Things

Ses: The Zone of Interest

En İyi Görsel Efekt: Poor Things

En İyi Oyuncu Seçimi: The Holdovers

En İyi Animasyon: The Boy and the Heron

En İyi Belgesel: 20 Days in Mariupol

En İyi Kısa Film: Jellyfish & Lobster

En İyi Kısa Animasyon: Crab Day

Parlayan Yıldız: Mia McKenna-Bruce (TY)