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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 10:18
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 10:22
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BAFTA 2024 Ödülleri’nin kazananı 'Oppenheimer' oldu

Ödül töreninde yönetmen Ken Loach’un birçok filminin senaryosunu yazan İskoç senarist Paul Laverty, Ken Loach ve ekibi Filistin’e destek pankartı açtı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BAFTA 2024 Ödülleri’nin kazananı 'Oppenheimer' oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

2024 BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) Ödülleri'ni kazananlar, dün (18 Şubat) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle açıklandı.

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" toplam yedi dalda ödül kazanırken, Yorgos Lanthimos imzalı "Poor Things" (Zavallılar) beş ödülle gecenin ikinci galibi oldu.

2023 yılının favorileri arasında gösterilen ve birçok ödül töreninde öne çıkan “Barbie” ve “Maestro” ise ödül alamadan evlerine döndü.

Michael J. Fox

Variety’de yer alan habere göre, parkinson hastalığıyla yaşayan Geleceğe Dönüş'ün (Back To The Future) yıldızı Michael J. Fox, en iyi film ödülünü sunmak üzere sürpriz bir şekilde BAFTA’ya katıldı.

62 yaşındaki oyuncu sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı; ancak Christopher Nolan’ın “Oppenheimer”ına ödülü vermek için ayakta durmakta ısrar etti.

1990'larda teşhis konulan ve nadiren kamuoyu önüne çıkan Fox, törende ayakta alkışlandı.

Fox, en iyi film kategorisinin adaylarını okurken kalabalığa "Filmlerin sihirli olduğunu söylemelerinin bir nedeni var. Filmler gününüzü, bakış açınızı değiştirebilir. Hatta bazen hayatınızı bile değiştirebilirler,” dedi.

Rebecca O'Brien, Paul Laverty ve Ken Loach'tan oluşan ekip ise tören sırasında Filistin'e destek pankart açtı.

Kazananlar

Gecenin kazananları şöyle:

En İyi Film: Oppenheimer
En İyi Yabancı Film: The Zone of Interest
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer
En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari
Uyarlama Senaryo: American Fiction - Cord Jefferson
En İyi İlk Film: Earth Mama - Savanah Leaf, Shirley O’Connor, Medb Riordan
En İyi Kurgu: Oppenheimer - Jennifer Lame
Görüntü Yönetimi: Oppenheimer - Hoyte van Hoytema
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things - Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek
Kostüm Tasarımı: Poor Things - Holly Waddington
En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer - Ludwig Göransson
Makyaj ve Saç: Poor Things
Ses: The Zone of Interest
En İyi Görsel Efekt: Poor Things
En İyi Oyuncu Seçimi: The Holdovers
En İyi Animasyon: The Boy and the Heron
En İyi Belgesel: 20 Days in Mariupol
En İyi Kısa Film: Jellyfish & Lobster
En İyi Kısa Animasyon: Crab Day
Parlayan Yıldız: Mia McKenna-Bruce (TY)

BAFTA oppenheimer Poor Things
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/haber/new-york-film-elestirmenleri-birligi-odulleri-aciklandi-288758
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