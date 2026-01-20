Bafıl Talabani: Suriye’de ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani, Suriye geçici hükümetine bağlı güçler ile beraberindeki silahlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar

Talabani’nin, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Suriye’de ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez; buna derhâl son verilmelidir. Kürt halkına yönelik bu barbarlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Kürt halkı sessiz kalıp olup bitene göz yummayacaktır.

“Rojava, IŞİD’e karşı mücadelede binlerce evladını yitirdi; bunu dünya adına, çok ağır bir bedel ödeyerek yaptı. Bu halk saygıyı, onuru ve gerçek bir korumayı hak ediyor.

“Sivilleri korumak ve istikrarı sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Amerikan halkına, net ve sorumlu bir tutumla harekete geçmeleri çağrısında bulunuyorum.”

Ne olmuştu? Suriye geçici hükümetine bağlı güçler, 11 Ocak’ta Halep’teki Kürt mahallelerini ele geçirmelerinin ardından, vilayetin doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir–Meskene hattına yöneldi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), “dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda” 17 Ocak’ta bölgedeki güçlerini Fırat’ın doğusuna çekti. Ancak geçici hükümete bağlı güçler, 18 Ocak’ta SDG kontrolündeki Tabka’ya saldırdı. Aynı gün Rakka–Deyrizor hattındaki bazı Arap aşiretleri de SDG’ye karşı ayaklandı ve bölgede gün boyu yoğun çatışmalar yaşandı. Aynı tarihte Şam ile SDG arasındaki askeri gerginlik, ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Anlaşma, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalandı. 14 maddeden oluşan anlaşma; tüm cephelerde derhal ateşkes ilan edilmesini, SDG’nin Rakka ve Deyrizor’dan çekilmesini ve SDG mensuplarının orduya “bireysel” olarak entegre edilmesini öngörüyor. Ayrıca sınır kapıları ile petrol ve gaz sahalarının Şam yönetimine devredilmesi, Kobanî ve Haseke için ise “özel statü” düzenlemeleri de anlaşma kapsamında yer alıyor. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle “kan dökülmesini durdurmak” amacıyla anlaşma imzaladıklarını, bu çerçevede Deyrizor ve Rakka’dan Haseke’ye çekilmeyi kabul ettiklerini belirterek, “Devrimin ve halkımızın kazanımlarını korumakta kararlıyız. Bölgemizin hassasiyetlerini gözetecek ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Ancak bir gün sonra Eş-Şara ile Abdi arasında başkent Şam’da yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. SDG, anlaşma doğrultusunda Rakka ve Deyrizor’dan çekilirken, geçici hükümete bağlı güçler ve beraberindeki silahlı gruplar bu kez Kobanî ve Haseke’ye yöneldi. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ise söz konusu bölgelerde “seferberlik” ilan etti. Rakka kırsalındaki Ayn İsa ve Haseke kırsalındaki Şeddadi başta olmak üzere birçok noktada yaşanan çatışmaların ardından SDG, özellikle IŞİD’li tutukluların bulunduğu cezaevlerinin hedef alındığını açıkladı. Geçici hükümet ise SDG’yi IŞİD’lileri “serbest bırakmakla” suçladı. *Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: @ALMARAR/Telegram)

(VC)