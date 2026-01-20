TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 20.01.2026 14:12 20 Çile 2026 14:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.01.2026 14:22 20 Çile 2026 14:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Bafil Talabanî: Gelê Kurd wê bêdeng nemîne

Serokê YNKê Bafil Talabanî êrişên Şamê şermezar kir û got, "Tiştên ku li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê diqewimin nayên qebûlkirin û divê werin rawestandin. Em van kiryarên hovane yên li dijî gelê Kurd bi tundî şermezar dikin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Fotograf: PUKMEDİA

Serokê Yekitiya Niştimanî Kurdistan (YNK) Bafil Talabanî li ser hesabê xwe yê platforma medyaya dijîtal Xê peyamek parve kir û bertek nîşanî êrişên ser Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê da.

Bafil Talabanî wiha got:

“Tiştên ku li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê diqewimin nayên qebûlkirin û divê werin rawestandin. Em van kiryarên hovane yên li dijî gelê Kurd bi tundî şermezar dikin.

Gelê Kurd bêdeng namîne. Rojava di şerê li dijî DAIŞê de bi hezaran kur û keçên xwe winda kirin, cîhan parastin û bedelên giran dan. Ew hêjayî rêz, rûmet û parastina rastîn in.

Ez bang li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û gelê Amerîkayê dikim ku bê dudilî û bi berpirsiyarî tevbigerin da ku sivîlan biparêzin û aramiyê vegerînin.

Bafil Celal Talebanî

Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê

(AY)

Stenbol
Rojava Bafil Talabanî htş
