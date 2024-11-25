BAE'de üç gündür kayıp olan haham ölü bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığı’ndan dün (24 Kasım) yapılan ortak açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 21 Kasım 2024’ten bu yana kayıp olan haham Zvi Kogan’ın cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, cesedin BAE istihbaratı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail’in Abu Dabi Büyükelçiliği’nin Kogan’ın ailesiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

BBC Türkçe’ye göre, öldürülen din adamı, en büyük Hasidik Yahudi organizasyonlarından biri olan Chabad’ın BAE’deki temsilcisiydi. Kogan’ın, diğer Chabad temsilcileri ile “Emirlik’te Yahudiliğin yerleşmesi ve gelişmesi için” çalıştığı kaydediliyordu.

BAE: Üç kişi gözaltına alındı

BAE İçişleri Bakanlığı’nın X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE’de 21 Kasım 2024’ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan’ın öldüğünün doğrulandığı belirtildi.

“BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı” bilgisine yer verilen açıklamada, “toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği” vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, olayın tüm koşullarının soruşturmalar tamamlandıktan sonra açıklanacağı kaydedildi.

⁠İsrail’den vatandaşlarına BAE’ye seyahat uyarısı

Haham Zvi Kogan’ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça BAE’ye seyahat etmemelerini istedi.

Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE’de bulunan İsrail vatandaşlarının “İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları” uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, BAE’ye seyahat eden İsrail vatandaşlarının sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınmaları istendi.

İran’dan açıklama

İsrail medyasında, Kogan’ın öldürülmesiyle Tahran’ın bağlantısı olabileceğine dair iddialara yer verildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Batılı yetkililerin İran’ın BAE’de istihbarat operasyonları yürüttüğüne inandığını aktardı.

İran’ın Abu Dabi Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “BAE’de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(VC)