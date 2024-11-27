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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 10:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2024 10:27
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BAE'de öldürülen hahamın cinayet şüphelileri Türkiye'de yakalandı

Haham Zvi Kogan'ın katil zanlıları, İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra BAE'ye iade edildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
BAE'de öldürülen hahamın cinayet şüphelileri Türkiye'de yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldürüldüğü açıklanan İsrail/Moldova vatandaşı Haham Zvi Kogan'ın katil zanlıları, Türkiye'de yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiğine göre 2020'den bu yana Dubai'de Koşer market işleten Haham Kogan'ı öldürdüğü açıklanan Özbekistan uyruklu 3 şüphelinin, ülkeden kaçtığının tespit edilmesi üzerine BAE hükümeti, Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Zanlıların uçağı İstanbul'a indi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİY) ve polis bindikleri taksiyi takibe aldı. Trafik kontrolü esnasında durdurulan takside Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33) yakalandı. Zanlılar BAE'ye iade edildi.

BAE'de üç gündür kayıp olan haham ölü bulundu
BAE'de üç gündür kayıp olan haham ölü bulundu
25 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Zvi Kogan
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