“BAE, COP28’i petrol anlaşmaları yapmak için kullanmayı planlıyor”

30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) bilgilendirme (brifing) belgelerine ulaşıldı.

BBC ile çalışan Centre for Climate Reporting'deki bağımsız gazetecilerin ulaştığı belgeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 15 ülkeyle fosil yakıt anlaşması için görüşme planları yaptığını ortaya koydu.

BAE ekibi, COP28 toplantılarını iş görüşmeleri için kullandığını inkâr etmedi ve “Özel toplantılar özeldir,” dedi. 12 ülke ise toplantılar sırasında ticari faaliyetlerin tartışılmadığını ya da toplantı yapılmadığını söyledi.

Toplantılarda neler konuşulduğu konusunda BBC’ye yorum yapmaktan kaçınan BAE, çalışmalarının "anlamlı iklim eylemlerine" odaklandığını söyledi.

Belgelerde, COP28 başkanı Sultan Ahmed Al Jaber’in CEO’su (en üst düzey yöneticisi) olduğu Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) Mozambik, Kanada ve Avustralya'daki "uluslararası LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) fırsatlarını ortaklaşa değerlendirmeye istekli" olduğu belirtiliyor.

BM iklim politikaları konusunda uzman olan Sheffield Üniversitesi'nden Prof. Michael Jacobs, yaptığı açıklamada COP28 ekibinin eylemlerinin "son derece ikiyüzlü" göründüğünü söyledi.





Belgeler ayrıca Kolombiyalı bir bakana ADNOC'un, Kolombiya'nın fosil yakıt kaynaklarını geliştirmesine destek olmaya "hazır olduğunu" söylediğini gösteriyor. Belgelerde yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

Uzmanlar, bu iddiaların ciddi olduğunu; ancak BAE'nin iklim görüşmelerine liderlik etmesinin ve COP28 başkanının başarısının zirvede elde edilecek sonuçlara göre değerlendirileceğini söyledi.

COP28 hakkında

BM'nin küresel iklim görüşmelerinin son turu. Bu seneki COP’a Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) CEOSu Sultan Ahmed Al Jaber ev sahipliği yapacak.

Dubai'de BAE'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Papa ve Kral III. Charles da dahil olmak üzere 167 dünya liderinin katılması bekleniyor. ABD başkanı Joe Biden hariç. Reuters, geçen ay geçtiği bir haberde, Orta Doğu'daki savaş ve Ocak ayında yoğunlaşması beklenen başkanlık kampanyasının taleplerini dengeleme ihtiyacı nedeniyle Biden'ın toplantıya katılmayacağını yazdı.

Bu zirveler, iklim kriziyle nasıl mücadele edileceğinin tartışıldığı dünyanın en önemli toplantıları. (TY)