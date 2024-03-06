babelfis’ten yeni tekli: KEÇİ

Berlin’de yerleşik indie-pop ikilisi babelfis’in yeni teklisi “Keçi” yayınladı.



Sözü ve müziği Sevda Hamzaçebi’ye, düzenlemesi Cem Dinler'e ait parçanın miks-masteringini Falk Andreas yaptı.

Şarkının trompet melodilerini ise Gevende’den Serkan Emre Çiftçi kaydetti.

Adıyla trajedi kelimesinin antik Yunancadaki (tragōidia) etimolojik kökenine (tragos -keçi ve ōidē -şarkı) atıfta bulunan “Keçi”, sözlerinde bir dram türü olarak tragedyanın tarihsel toplumsal işlevi, insanın modern dünyada acıya kayıtsız kalışı ve hakikat arayışından vazgeçmesi temalarını ele alıyor.

Şarkının videosunda ise Alman oyuncular Carolin Wiedenbröker ve Godje Hansen yer alıyor.

Antik Yunan’da tragedyaların sergilendiği Dionysia festivalinin güncel bir kesiti gibi görünen atmosferde, iki karakter arasında geçen trajik diyaloğu hikayeleştiren videonun yönetmenliğini Yurdakul Peksen, görüntü yönetmenliğini ise Arda Funda üstlendi.

Hinterhalt fonuna hak kazandılar

Cem Dinler ve Sevda Hamzaçebi’nin temellerini İstanbul’da attığı babelfis, Haziran 2022’de Musicboard Berlin ve Deutsche Oper Berlin (Alman Operası) ortaklığında yalnızca iki müzisyene verilen Hinterhalt fonuna hak kazandı.

Bu fonun çıktısı olarak görsel sanatçı Mert Akbal ile hazırladıkları “Meryem’s Ballad: Bir Misarif İşçinin Yolculuğu” adlı performansın ilk gösterimini de yine Deutsche Oper sahnesinde Kasım 2023’te gerçekleştirdi.

Şarkıyı dijital olarak dinlemek için

Spotify: https://spoti.fi/3V6wSKu

Apple Music: https://bit.ly/3wt8OY3

Deezer: https://bit.ly/4bUcbaR

(AÖ)