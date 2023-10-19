"Babat ve Arslan haber yapma niyetiyle hareket ettiler"

Süleymaniye’de öldürülen Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi ve gazeteci Nagihan Akarsel’in Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde 13 Ekim 2022’de yapılan cenaze törenini takip eden Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Fırat Can Arslan ve JINNEWS muhabiri Dilan Babat haber takibi sırasında gözaltına alındı.

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MA'nın geçtiği habere göre, her iki gazetecinin de “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" iddiasıyla emniyet ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gazeteciler hakkında daha sonra Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve iddia makamının ceza talepli mütalaasına rağmen 5 Ekim’de sonuçlanan yargılamada mahkeme, suçlamanın yersiz olduğunu belirterek, her iki gazeteci hakkında da beraat kararı verdi.

Savcılık itiraz etti

Gerekçeli kararını da hazırlayan mahkeme, gazetecilerin jandarmaları hedef göstermekten ziyade yaşamını yitiren Akarsel’in cenazesinin haberini yapma niyeti ile hareket ettiğini belirtti.

Gazetecilerin bu amaç ile hareket ettiklerini ifade eden mahkeme, bunun yanı sıra yüzleri görüntülere giren jandarmaların “terörle” mücadelede görev alıp almadıklarına dair bir bilgi ve evrakın da bulunmadığının bu nedenle hedef gösterme gibi bir kaygının olmadığının altını çizdi.

Ancak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha önce gazetecilerin beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürmesi nedeniyle, beraat kararı kesinleşmedi ve dosya üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

(EMK)