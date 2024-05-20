Babasının tabancasıyla oynayan çocuk ablasının ölümüne neden oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki ablasının ölümüne neden oldu.

AA'da yer alan habere göre M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye isabet etti.

Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Urfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. (AÖ)