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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 11:18
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 11:25
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Babasının tabancasıyla oynayan çocuk ablasının ölümüne neden oldu

Çocukların ailesi Urfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak göç ettiği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Babasının tabancasıyla oynayan çocuk ablasının ölümüne neden oldu
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki ablasının ölümüne neden oldu.

AA'da yer alan habere göre M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye isabet etti.

Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Urfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. (AÖ)

Bireysel Silahlanma tarım işçileri çocuk hakları
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