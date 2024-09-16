Babası anlattı: Ayşenur Ezgi Eygi, ölümü göze alarak Filistinlilere destek verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızına bölgeye gitmeden önce "ölebileceği "uyarısında bulunduğunu, onun ise "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba" diyerek gittiğini söyledi.

Haksızlığa uğrayanlara yardım etmeyi seven Eygi, 26 yıllık yaşamında kimi zaman siyahiler, kimi zaman Arakanlı Müslümanlar, kimi zaman da doğa için mücadele etti.

Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer alan Eygi, günlerce süren eylemlerde İsrail'in yaptığı zulümlere tepki gösterdi.

Eygi, Filistinlilere destek olmak için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi,

Didim'deki son yolculuğunda da siyasi parti ayrımı olmadan kızına sahip çıkıldığını, siyaset üstü bir hayatı olan kızının son yolculuğunda da herkesi birleştirdiğini, yaşadığı gibi uğurlandığını söyledi.

Ayşenur'un asi bir karakter olduğunu anlatan Eygi, "Ama haksızlığa karşı asi idi. Dil, din, ırk, cinsiyet, politik görüş, sağ, sol gözetmeden yardım ederdi. Yardım etmek için de mesafe tanımazdı. Dünyanın neresi olursa olsun giderdi. Onun çağındaki çocuklar makyaj yapmanın detaylarını öğrenirken Ayşe insan haklarının peşindeydi" diye konuştu.

"Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba"

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'ya gitme kararını kendisine söylediğini gözyaşı içinde anlatan baba Eygi, şunları söyledi:

"Ayşe Filistin'e gideceğini bana söyledi. Vazgeçirmek için aylarca vaktim vardı. Her gün konuştuk, çabaladım, vazgeçmedi. Madem gideceksin kızım, şubatta, martta git dedim. Onu da başaramadım, gitti. Bana söz ver, her aşamada en küçük bir tehlike olduğunda oradan geri dön dedim. Ürdün'e, Kudüs'e, Ramallah'a gitti. Hiç tehlikeden bahsetmedi. Dönmedi, döndüremedim. Seattle'daki bir konuşmamızda vazgeçirmeye çalışıyorum, çok tehlikeli bir yer. İnsan öldürmeyi çok iyi bilen bir yere gideceksin, gitme dedim. 'Gideceğim baba orada olup bitenleri insanların duyması lazım' dedi. Ya bir kurşun gelir, kaza kurşunu gelir ölürsün dedim. 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba' dedi."

Eygi, kızının son dönemlerde kendini Filistin'e adadığını, aylarca gösterilere katıldığını aktararak, onun ismini, düşüncelerini, ideallerini unutturmamak için çabalayacaklarını belirtti.

“Onun izinden gitmek isteyenler var”

Taziye evindeyken kimin tarafından bırakıldığı bilinmeyen ve kızına ithafen yazılan bir mektup aldıklarını dile getiren Eygi, "Okuduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var" dedi.

Eygi, kızının insanlara yaptığı yardımları kendisine çoğu zaman söylemediğini kaydederek, "Didim'e getirildiğinde morgda kızımı gördüm. İyi ki de görmüşüm. Melek gibi diyorlar ya yani nur yüzlü. O kadar güzel yüzü var ki. Yani ölmüş hali bile çok güzel. Bakarken bile yüzüne huzur buluyorum” dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'ye henüz 9 aylıkken gittiği, baba Eygi'nin isteğiyle daha iyi Türkçe konuşması için 2011 yılında Aydın'ın Didim ilçesindeki Valiler İlkokulu'nda bir süre okuduğu öğrenildi. İyi derecede Türkçe öğrenen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye gelmeyi hiç ihmal etmediği belirtildi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi İsrail askerleri, dün (6 Eylül) işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti. Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi. Didim’de defnedildi.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

(EMK)