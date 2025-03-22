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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 15:04
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 16:08
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Babacan'dan Erdoğan'a: Gençleri provoke etme

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Babacan, “Milyonlarca insanın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde gözaltına alınması ciddi bir hatadır” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Babacan'dan Erdoğan'a: Gençleri provoke etme
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) ziyaret ederek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Babacan ve Özel sonrasında basına açıklama yaptı. 

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Babacan, demokrasi, adalet ve özgürlük vurgusu yaparak son günlerde yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

"Gençlerin geleceğe güvenleri sarsıldı"

Babacan, yaptığı açıklamada Saraçhane’de daha önce de hukuksuzluklara karşı bulunduklarını belirterek, “Üç yıl önce de buradaydık, yine bir haksızlık vardı, yine hukuksuzluk vardı. Biz de yine itiraz etmek için buradayız” dedi.

Türkiye’de son bir yılda bazı konularda umutların yeşermeye başladığını ifade eden Babacan, Avrupa Birliği ile ilişkilerde olumlu sinyallerin alındığını, Suriye konusunda yeni bir dönem ihtimalinin belirdiğini ve ekonomide enflasyonun düşebileceğine dair umutların oluştuğunu söyledi. Ancak son bir haftada yaşanan olayların bu umutları gölgelediğini belirterek, gençlerin geleceğe dair güvenlerinin sarsıldığını dile getirdi.

"Türkiye gücünü hukuktan almalı”

Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasının, hukukun üstünlüğü, adalet ve güçlü kurumlardan geçtiğini vurgulayan Babacan, mevcut iktidarın gücü tek elde toplama anlayışının başarısız olduğunu ifade etti. 2017’de yapılan anayasa değişikliğinden bu yana Türkiye’nin sürekli güç kaybettiğini belirterek, “Bir ülke, bağımsız ve tarafsız bir yargıya sahipse, güçlü kurumlara sahipse güçlenir. Ama bugün demokrasi zayıfladı, ekonomi zayıfladı” dedi.

"Gençleri provoke etme"

Babacan, son günlerde gençlerin protestolarına dikkat çekerek, demokrasilerde protesto hakkının temel bir insan hakkı olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, gençleri provoke edici söylemlerden kaçınılması gerektiğini söyledi. 

"Yargı iktidara göre hareket ediyor”

Türkiye’de yargının iki farklı anlayışla çalıştığını öne süren Babacan, iktidara yakın olanlar için farklı, muhalifler için farklı bir hukuk uygulandığını belirtti. Muhalefet belediyeleriyle iktidar belediyeleri arasında hukuk uygulamalarında ayrım yapıldığını ifade ederek, “Kanun herkes için kanundur, hukuk ayrım gözetmez” dedi.

“Kabul edilemez”

Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmasını eleştirerek, “Milyonlarca insanın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde gözaltına alınması ciddi bir hatadır” dedi.

 Ana muhalefet partisinin bir kayyum tehlikesi yaşamasının demokrasinin en büyük ayıplarından biri olduğunu belirten Babacan, “Bu korkuyu muhalefete yaşatmak, olağanüstü kurultay kararı aldırmaya zorlamak, demokrasi açısından büyük bir kayıptır” dedi.

Babacan, Türkiye’nin bu baskı ortamından çıkacağına olan inancını vurgulayarak, halkın demokrasiye sahip çıktığını söyledi. “Her akşam Türkiye’nin dört bir yanında halk, hukuka ve demokrasiye sahip çıkıyor. Bu sağlam duruş devam ettiği sürece Türkiye aydınlık günlere ulaşacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Ali Babacan özgür özel CHP
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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