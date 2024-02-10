B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Bu düzenlemeyle;

2 yıllık “B” sınıfı sürücü belgesi olan,

5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,

Sağlık şartlarını taşıyan,

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,

"B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve Sürücü Belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

"Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun."

Bakan Yerlikaya, yönetmeliğin çıkması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte çalışma yürüttüklerini aktardı. (AÖ)