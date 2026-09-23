Azize Thekla’nın hikâyesi Kurşunlu Han’ın hafızasıyla buluşuyor

İstanbul Galata’daki Kurşunlu Han’da bulunan ArtHan Gallery, “AZİZE THEKLA * HADDE: Taşın Hafızası & Şifanın Kıyısı” başlıklı disiplinler arası karma sergiye ev sahipliği yapacak.

25 Eylül Cuma günü saat 17.00’de açılacak sergi, 10 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kurşunlu Han’ın tarihsel ve mimari katmanlarını serginin bir parçası olarak ele alan çalışma, Azize Thekla’nın yaşam öyküsü üzerinden kadınların tarih boyunca bastırılan anlatılarını günümüz kadın sanatçılarının üretimleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Hıristiyanlık geleneğinde “ilk kadın şehit” olarak anılan Thekla’nın M.S. 1. yüzyılda Iconium’da, bugünkü Konya’da doğduğu ve yaşamının ilerleyen döneminde Seleukeia’ya, bugünkü Silifke’ye gittiği kabul ediliyor.

Serginin çıkış noktasını ise Kurşunlu Han’ın bulunduğu alandaki tarihsel katmanlar oluşturuyor. Sergi metnine göre, hanın temellerinin bulunduğu bölgede M.S. 5. yüzyılda Azize Thekla’ya adanmış bir kilise, daha sonraki yüzyıllarda ise Cenevizlilerin inşa ettiği Saint Michel Kilisesi yer aldı.

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“Hadde” neyi anlatıyor?

Sergiye adını veren “hadde”, metalin basınç altında dar açıklıklardan geçirilerek inceltilmesi işlemine gönderme yapıyor.

Kurşunlu Han’ın alt katındaki cıvata ve metal üretimiyle üst kattaki sanat üretimleri arasında bağ kuran sergi, maddenin dönüşümünü Thekla’nın yaşamındaki baskı ve mücadelelerle birlikte düşünüyor.

Küratöryel yaklaşım, Thekla’nın yaşadığı zorlukları yalnızca bir mağduriyet anlatısı olarak değil, kişinin baskı ve sınamalardan geçerek dönüşmesi fikri üzerinden ele alıyor.

Heykel, yerleştirme, seramik, çini, vitray, resim ve tekstil alanlarında üretilen eserler de Kurşunlu Han’ın mimari yapısıyla ilişki içinde sergilenecek.

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Thekla kültü ve Kurşunlu Han’ın tarihi anlatılacak

Serginin açılışında Doç. Dr. Sercan Sağlam ve Dr. Murat Özyıldırım da kısa sunumlar yapacak.

Sağlam, Kurşunlu Han’ın bulunduğu alanın tarihsel katmanlarını, Bizans surlarıyla ilişkisini ve bölgede geçmişte bulunduğu belirtilen kiliseye ilişkin bilgi ve belgeleri aktaracak.

Özyıldırım ise Silifke’de Azize Thekla’yla ilişkilendirilen ve “Meryemlik” olarak bilinen ören yerini, burada bulunan mağara ve sunağı, Thekla kültünü ve konu üzerine hazırladığı kitabı anlatacak.

Sergi kapsamında Lâl Ensari ve Sophia Nelson’ın Azize Thekla’dan yola çıkarak hazırladığı “ARCHIVE” adlı tiyatral performans da izleyiciyle buluşacak.

Londra Kraliyet Sanat Akademisi’nden Ensari ve Nelson’ın performansı 26 Eylül ve 3 Ekim’de saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

AZİZE THEKLA * HADDE: Taşın Hafızası & Şifanın Kıyısı Yer: ArtHan Gallery, Kurşunlu Han, Galata

Açılış: 25 Eylül 2026, 17.00–20.00

Sergi: 25 Eylül–10 Ekim 2026

“ARCHIVE” performansı: 26 Eylül ve 3 Ekim, 19.30

(NÖ)