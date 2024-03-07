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Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 15:07
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 15:23
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Aziz Çelik’ten Vedat Işıkhan’a: AYM toplu sözleşme ikramiyesini değil ayrımcı uygulamayı iptal etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın “İkramiye ödemesinin iptaline neden olan CHP'dir" dezenformasyonuna karşılık Prof. Dr. Aziz Çelik "Çalışma hayatından bu kadar uzak bir Çalışma Bakanı olması çok acı ve çok yazık" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aziz Çelik’ten Vedat Işıkhan’a: AYM toplu sözleşme ikramiyesini değil ayrımcı uygulamayı iptal etti

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) memurlar arasında ayrımcılığa yol açan ikramiyeden yararlanmak için yüzde 2 barajını aşan sendikaya üye olma zorunluluğunu iptal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın memurların 345 TL hak kaybına uğradığı belirterek AYM’ye başvuran CHP’yi suçlaması karşısında Çelik “Çalışma hayatından bu kadar uzak bir Çalışma Bakanı olması çok acı ve çok yazık” dedi.

Işıkhan’ın halkı yanılttığını belirten Çelik “AYM toplu sözleşme ikramiyesi hakkını Anayasaya aykırı bulup iptal etmedi. Memurlar arasında ayrımcılık yapan kuralı (yüzde 2 şartını) iptal etti. Memur-Sen'in dayatması sonucu yüzde 2'den az üyesi olan sendika üyesi memurları ikramiyeden mahrum bırakan sizsiniz” diye konuştu.

AYM’nin bütün sendika üyesi memurlara eşit davranılması gerektiği yönünde karar verdiğini söyleyen Çelik “AYM kararının altında toplantıya katılan 13 üyeden 12'sinin imzası var. AYM’nin neredeyse oy birliği ile iptal ettiği açık bir hukuk ihlali yaptınız. Şimdi AYM kararının gereğini yapın. Hemen yasal değişiklik yapın ve bütün sendika üyesi memurların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmasını sağlayın” ifadelerini kullandı.

Çelik, Işıkhan’a “Yaptığınız vahim hata nedeniyle özür dilemek ve Yüksek Mahkemeye teşekkür etmek yerine tahrifat yapıyorsunuz. Çalışma hayatından bu kadar uzak bir Çalışma Bakanı olması çok acı ve çok yazık” diye seslendi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), 18 Ocak’ta kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Karar 5 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM, iptali “Yüzde 2 şartı, bunu karşılayan sendikalara üye olmaya zorlayıcı, dolayısıyla yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır” diye gerekçelendirdi. AYM, kuralın eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna da vardı.

Ancak Memur-Sen, hükümet temsilcileri ve iktidara yakın gazeteler bu durum karşısında AYM’ye iptal davası açan CHP’yi suçladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “İkramiye ödemesinin iptaline neden olan CHP'dir. Bu iptal kararı ile ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir. CHP zihniyetinin memurlarımızın, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmeyle kazandığı hakları iptal ettirmesi son derece anlaşılmaz bir tutumdur” diyerek dezenformasyon yaptı.

(HA)

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