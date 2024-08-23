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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 19:18
 ~ Son Güncelleme: 24 Ağustos 2024 12:10
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Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov’a 4 ay hapis

“Vatana ihanet” ile suçlanan Samadov açlık grevine başlarken avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov’a 4 ay hapis
Fotoğraf: Ali Malikov/X

Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov, 21 Ağustos’ta Bakü’deki evinden çıkarken gözaltına alınmıştı. 23 Ağustos'ta çıkarıldığı Sabail Bölge Mahkemesi, siyaset bilimci Bahruz Samadov için 4 aylık “önleyici tedbir kararı” verdi.

“Savaş karşıtı olduğu için bu cezayı aldı”

Azadlıq Radiosu’ndaki habere göre Samadov, suçlandığı Ceza Kanunu'nun 274. maddesi (vatan hainliği) sebebiyle 12 yıldan 20 yıla kadar veya müebbet hapis cezası alabilir.

Azerbaycan sivil toplumunun bugün yayınladığı açık mektuba göre Samadov’un tutuklanmasındaki asıl sebep, Karabağ’a dair savaş karşıtı tutumu.

Samadov, mahkemede suçsuz olduğunu ileri sürdü. Yine açık mektuptaki bilgilere göre psikolojik işkenceye ek olarak, Samadov Hristiyan olduğunu söyleyince fiziksel tacize de uğradı.

Samadov açlık grevinde

Mahkemede suçsuz olduğunu ileri süren Samadov, tutuklu yargılanmasına karşı protesto olarak açlık grevine başladı.

Samadov’un avukatı Zibeyda Sadygova, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Yayınlanan açık mektuptaki bilgilere göre şu an Azerbaycan’da tutuklu bulunan siyasi aktivist, gazeteci ve akademisyenlerin sayısı 300.

Azerbaycanlı aktivistler, 2023’ten beri artan bir otoriterleşmeye işaret ederken geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Putin ve Aliyev görüşmesinin de baskıcı yöntemlerin artmasına sebep olacağını öngörüyor. (NK)

Bahruz Samadov Azerbaycan karabağ
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