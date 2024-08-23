Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov’a 4 ay hapis

Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov, 21 Ağustos’ta Bakü’deki evinden çıkarken gözaltına alınmıştı. 23 Ağustos'ta çıkarıldığı Sabail Bölge Mahkemesi, siyaset bilimci Bahruz Samadov için 4 aylık “önleyici tedbir kararı” verdi.

“Savaş karşıtı olduğu için bu cezayı aldı”

Azadlıq Radiosu’ndaki habere göre Samadov, suçlandığı Ceza Kanunu'nun 274. maddesi (vatan hainliği) sebebiyle 12 yıldan 20 yıla kadar veya müebbet hapis cezası alabilir.

Azerbaycan sivil toplumunun bugün yayınladığı açık mektuba göre Samadov’un tutuklanmasındaki asıl sebep, Karabağ’a dair savaş karşıtı tutumu.

Samadov, mahkemede suçsuz olduğunu ileri sürdü. Yine açık mektuptaki bilgilere göre psikolojik işkenceye ek olarak, Samadov Hristiyan olduğunu söyleyince fiziksel tacize de uğradı.

Samadov açlık grevinde

Mahkemede suçsuz olduğunu ileri süren Samadov, tutuklu yargılanmasına karşı protesto olarak açlık grevine başladı.

Samadov’un avukatı Zibeyda Sadygova, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Yayınlanan açık mektuptaki bilgilere göre şu an Azerbaycan’da tutuklu bulunan siyasi aktivist, gazeteci ve akademisyenlerin sayısı 300.

Azerbaycanlı aktivistler, 2023’ten beri artan bir otoriterleşmeye işaret ederken geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Putin ve Aliyev görüşmesinin de baskıcı yöntemlerin artmasına sebep olacağını öngörüyor. (NK)