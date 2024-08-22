ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 21:04
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 21:40
2 dk Okuma

Azerbaycanlı muhalif araştırmacı Bahruz Samadov tutuklandı

Siyaset bilimci Samadov'un "ihanet" suçlamasıyla 21 Ağustos'ta Bakü'de tutuklanmasının ardından Azerbaycanlı aktivistler, Samadov için özgürlük çağrılarında bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Azerbaycanlı muhalif araştırmacı Bahruz Samadov tutuklandı
Fotoğraf: Bahruz Samadov/Facebook

Aliyev hükümetinin otoriter tutumuna eleştirileriyle bilinen Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov, 21 Ağustos'ta Bakü'de tutuklandı.

"İhanet" suçundan 20 yıl ceza alabilir

Azerbaycanlı sivil toplum aktivistlerinin açıklamasına göre Samadov, 21 Ağustos günü evinden ayrılırken kolluk kuvvetlerince işkenceyle gözaltına alındı. Samadov gözaltına alındıktan sonra evi arandı ve kişisel eşyalarına el konuldu.

Samadov'un beraber yaşadığı büyükannesi Zibeyda Osmanova, Azadlıq Radiosu'na yaptığı açıklamada torununun "ihanetle suçlandığını" söyledi. Eğer Samadov'a bu suçlamayla ceza davası açılırsa, 20 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Prag'daki Charles Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Samadov, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın kontrolü yeniden ele geçirmesiyle sonuçlanan 2020 ve 2024'teki askeri saldırılarını eleştirmişti.

Meslektaşları ve tanıdıkları, Samadov'un daha önce görüşleri sebebiyle Azerbaycan'dan baskı gördüğünü söylediğini aktardı.

"Bahruz, mutlak diktatörlük hedefi doğrultusunda tutuklandı"

Azerbaycanlı sivil toplum aktivistleri, 22 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada otoriterleşmeye devam eden Azerbaycan hükümetinin bir yılı aşkın süredir muhalefete, bağımsız medyaya ve sivil topluma karşı saldırıda olduğunun altını çizdi.

Aktivistler açıklamalarında, Bahruz Samadov'un derhal serbest bırakılmasının yanında ülkedeki insan hakları ve özgürlüklerine yönelik saldırıların sona erdirilmesini talep etti.

Azerbaycanlı sivil toplum aktivistleri tarafından X platformundan paylaşılan metnin tamamı şöyle:

Bir yıldan fazla bir süredir Azerbaycan'da muhalefete, bağımsız medyaya ve sivil topluma karşı topyekün saldırılar başlatan otokratik rejim, şimdi de siyaset bilimci ve doktora adayı Bahruz Samadov'u hedef aldı.

Bahruz Samadov, 21 Ağustos'ta evinden ayrılırken bir grup Devlet Güvenlik Hizmeti görevlisi tarafından vahşice gözaltına alındı. Daha sonra evi arandı ve kişisel eşyalarına el konuldu.

Azerbaycan'daki tüm bağımsız ve eleştirel sesleri susturmayı amaçlayan kitlesel baskıları bir yıldan fazla süredir sürdüren otokratik rejim, onlarca gazeteci, aktivist ve siyasetçiyi hapse attı.

Azerbaycan hükümeti, giderek baskıcı Rusya hükümetiyle aynı safta yer alarak, tüm özgürlükleri tamamen bastırmayı ve Azerbaycan'da mutlak diktatörlük kurmayı hedefliyor. Bahruz bu hedef doğrultusunda gözaltına alındı ​​ve vatana ihanetle suçlanması bekleniyor. Bu suçlamayla ceza davası açılırsa Bahruz 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Bahruz Samadov'un derhal serbest bırakılmasını ve ülkedeki insan hakları ve özgürlüklerine yönelik saldırıların sona erdirilmesini talep ediyoruz!

(NK)

Azerbaycan Bahruz Samadov
ilgili haberler
Bahruz Samadov’a 4 ay hapis
Bugün 19:18
/haber/bahruz-samadova-4-ay-hapis-298935
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bahruz Samadov’a 4 ay hapis
Bugün 19:18
/haber/bahruz-samadova-4-ay-hapis-298935
Sayfa Başına Git