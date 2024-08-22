Azerbaycanlı muhalif araştırmacı Bahruz Samadov tutuklandı

Aliyev hükümetinin otoriter tutumuna eleştirileriyle bilinen Azerbaycanlı siyaset bilimci Bahruz Samadov, 21 Ağustos'ta Bakü'de tutuklandı.

Azerbaycanlı sivil toplum aktivistlerinin açıklamasına göre Samadov, 21 Ağustos günü evinden ayrılırken kolluk kuvvetlerince işkenceyle gözaltına alındı. Samadov gözaltına alındıktan sonra evi arandı ve kişisel eşyalarına el konuldu.

Samadov'un beraber yaşadığı büyükannesi Zibeyda Osmanova, Azadlıq Radiosu'na yaptığı açıklamada torununun "ihanetle suçlandığını" söyledi. Eğer Samadov'a bu suçlamayla ceza davası açılırsa, 20 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Prag'daki Charles Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Samadov, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın kontrolü yeniden ele geçirmesiyle sonuçlanan 2020 ve 2024'teki askeri saldırılarını eleştirmişti.

Meslektaşları ve tanıdıkları, Samadov'un daha önce görüşleri sebebiyle Azerbaycan'dan baskı gördüğünü söylediğini aktardı.

Azerbaycanlı sivil toplum aktivistleri, 22 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada otoriterleşmeye devam eden Azerbaycan hükümetinin bir yılı aşkın süredir muhalefete, bağımsız medyaya ve sivil topluma karşı saldırıda olduğunun altını çizdi.

Aktivistler açıklamalarında, Bahruz Samadov'un derhal serbest bırakılmasının yanında ülkedeki insan hakları ve özgürlüklerine yönelik saldırıların sona erdirilmesini talep etti.

Azerbaycanlı sivil toplum aktivistleri tarafından X platformundan paylaşılan metnin tamamı şöyle:

Bir yıldan fazla bir süredir Azerbaycan'da muhalefete, bağımsız medyaya ve sivil topluma karşı topyekün saldırılar başlatan otokratik rejim, şimdi de siyaset bilimci ve doktora adayı Bahruz Samadov'u hedef aldı.

Bahruz Samadov, 21 Ağustos'ta evinden ayrılırken bir grup Devlet Güvenlik Hizmeti görevlisi tarafından vahşice gözaltına alındı. Daha sonra evi arandı ve kişisel eşyalarına el konuldu.

Azerbaycan'daki tüm bağımsız ve eleştirel sesleri susturmayı amaçlayan kitlesel baskıları bir yıldan fazla süredir sürdüren otokratik rejim, onlarca gazeteci, aktivist ve siyasetçiyi hapse attı.

Azerbaycan hükümeti, giderek baskıcı Rusya hükümetiyle aynı safta yer alarak, tüm özgürlükleri tamamen bastırmayı ve Azerbaycan'da mutlak diktatörlük kurmayı hedefliyor. Bahruz bu hedef doğrultusunda gözaltına alındı ​​ve vatana ihanetle suçlanması bekleniyor. Bu suçlamayla ceza davası açılırsa Bahruz 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Bahruz Samadov'un derhal serbest bırakılmasını ve ülkedeki insan hakları ve özgürlüklerine yönelik saldırıların sona erdirilmesini talep ediyoruz!