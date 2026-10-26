Azerbaycan’ın görevden alınmasını istediği iddia edilmişti: Oktay Saral görevden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevinden ayrıldı. Saral’ın, Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki gösteren açıklamalarının ardından görevden alındığı iddia edildi.

Saral, gazeteci Talat Atilla’ya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saral’ın görevden alındığını duyduğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Uğur, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yönelik açıklamaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin kişiselleştirilmemesi gerektiğini söyledi. Uğur, Azerbaycan Devlet Ajansı’nın Türkiye hakkındaki yorumlarının ardından Ankara’nın da ajansın yöneticisinin görevden alınmasını isteme hakkı olduğunu söyledi.

“Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?”

Türk Time yazarı Talat Atilla, Oktay Saral’ı telefonla aradığını ve görevden alınıp alınmadığını sorduğunu aktardı. Atilla’nın paylaşımına göre Saral, “Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok” dedi.

Saral, Azerbaycan’la ilgili açıklamaları nedeniyle mi görevinden ayrıldığı sorusuna ise “Evet, öyle görünüyor” yanıtını verdi. Saral, “Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır” dedi.

"Ülkemiz yoluna devam etsin"

Nefes’e konuşan Saral, “Cumhurbaşkanımız böyle uygun gördü. Bizim de başımız gözümüz üstüne.

“Tabii bunlar siyasette doğal olan şeyler. Ülkelerin birtakım sorunları, sıkıntıları özellikle Azerbaycan’la olan kritik münasebetimiz nedeniyle bazı kararlar alınması doğaldır, normaldir. Bizim için yeter ki ülkemiz yoluna devam etsin” dedi.

Saral, görevden alınmasının Azerbaycan’la ilgisi olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı: “Gidip affımızı isteme noktasında Sayın Genel Sekreterimizle görüşeceğiz. Ben öyle olduğu kanaatindeyim. Ama bilmiyorum tabii. Haberi cumartesi günü Genel Sekreterimiz bana ulaştırdı. Ben de büyük bir olgunlukla karşıladım. Öğreneceğiz nasip olursa.”

Ne olmuştu?

Azerbaycan’da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan düzenlemeler kapsamında, okul üniformasının tekdüzeliğini bozduğu ve laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle bazı ek giyim öğelerinin kullanılması yasaklanmıştı. Düzenlemelerde başörtüsü doğrudan anılmasa da başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara alınmadığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki göstermişti. Saral, “Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!” demişti.

Middle East Eye’ın haberinde, üç yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılarak, Bakü yönetiminin Ankara’dan Saral’ın görevden alınmasını istediği öne sürülmüştü.

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(EMK)