Azerbaycan’dan LGBTİ+ aktivisti Aleks: Yaşama hakkı talep ediyoruz

Azerbaycan’da LGBTİ+ aktivisti Aleks Şah, Bakü'de yaşayan bir genç. Hem yazıları hem de Minor Visionary platformunun kurucusu olarak, Azerbaycan’da LGBTİ+ hakları için mücadelesini sürdürüyor.

LGBTİ+ AKTİVİSTİ MALİKOV ANLATIYOR Azerbaycan'da LGBTİ+ olmak: Hayatımız elimizden çalındı

Hikayesi, Sevinc Huseynova isimli bir blog yazarının nefret söylemlerini ve LGBTİ+ topluluğuna yönelik şiddet çağrılarını gördükten sonra başlıyor.

Pembe Hayat’ta yer alan habere göre, Aleks LGBTİ+ aktivizmine dahil olmasıyla ilgili, “Bunu gördükten sonra çok korktum. İçimde bir öfke ve mücadele duygusu vardı. Daha önce kuir kimliğimi bastırıp sadece kadın haklarından bahseden ben, bu olay sonucunda LGBTİ+ aktivizmine atıldım” diyor.

"Nefret cinayetleri arttı"

Azerbaycan’da medyanın devlet kontrolünde olduğunu belirten Aleks, bunun LGBTİ+ lara karşı sadece yanlış bilgi ve nefret söylemleriyle sınırlı olmadığını söylüyor ancak bazı bağımsız internet medya platformlarının nispeten kuir konulara yer verdiğini de ekliyor.



Aleks, “Aktivistler olarak henüz evlenme hakkı değil, ülkemizde yaşama hakkını talep ediyoruz. Geçen yıl LGBTİ+ aktivisti ve gazeteci, kendisi akrabam olan Avaz Hafızlı cinsel organı kesilerek öldürüldü. Sesini defalarca nefrete ve tehdidlere karşı yükseltmesine rağmen hiç bir devlet kurumu ona yardımcı olmadı” diyerek ülkede LGBTİ+’lara yönelik nefret cinayetlerinin artarak devam ettiğini belirtiyor.

Azerbaycan'da LGBTİ+ haklarına yönelik mücadele, çeşitli zorluklarla dolu. 24 Eylül'de, trans kadın Aysel, müşterisi tarafından işkenceyle öldürüldü.

Yine eşcinsel olduğu için kendi kuzeni tarafından öldürülen Emrulla Gülaliyev’in katili Azerbaycan’da yapılan protestolara rağmen en az cezayı aldı. Mayıs ayında Cavid Nabiyev ve Ali Malikov, transların hukuka aykırı olarak tutuklanmasını protesto ederken polis tarafından kaçırıldı ve işkence gördü.

Bu olayların LGBTQ+’ların güvenlik kaygılarını artırdığını ve LGBTQ+’lara yönelik şiddetin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Aleks, “Okulda LGBTQ+ olduğum için zorba öğrenciler tarafından dövüldüm. Henüz ne polis, ne de Eğitim Bakanlığı bana cevap vermedi” diyerek okul müdürünün, ‘bu okulda trans öğrenciler olamaz, buna izin veremeyiz’ dediğini belirtiyor.

Yaşadığı bu olay nedeniyle şu anda okula gidemediğini belirten Aleks, herhangi bir önlem alınana kadar okulunu boykot edeceğini de ekliyor.

Azerbaycan’da aktivistlerin hukuksuzca tutuklandığını belirten Aleks, “Aktivistler olarak her adımda iftiraya uğrayarak, tutuklanıyoruz. Devlet, aktivistleri düzenli olarak tutuklayarak insanlarda panik ve korku yaratmak istiyor” diyerek; aktivistlerin önceden günlük olarak gözaltında tuttuklarını, şuan uyuşturucu vb. suçlamalarla tutuklandıklarını söylüyor.

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(EMK)