Azerbaycan’dan ‘Ermenistan ateş açtı’ iddiası
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün gece (18 Ağustos) Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki Ermenistan mevzilerinden yerel saatle 23.50 sularında Kelbecer ilinin Demirçidam köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de saldırıya karşılık verdiği belirtildi.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır anlaşması
Ermenistan’ın açıklaması
Armenia News’te yer alan habere göre ise Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını reddetti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan mevzilerine doğru ateş açıldığı yönündeki açıklamasının gerçekle uyuşmadığını bildirdi.
Ermenistan Başbakanlığı, ateşkes ihlallerini ve/veya bunlarla ilgili bilgileri araştırmak üzere Ermenistan-Azerbaycan ortak mekanizmasının kurulmasını önermişti. (TY)