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HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 10:47
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 10:48
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Azerbaycan’dan ‘Ermenistan ateş açtı’ iddiası

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu, Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iddiayı yalanladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Azerbaycan’dan ‘Ermenistan ateş açtı’ iddiası
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün gece (18 Ağustos) Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki Ermenistan mevzilerinden yerel saatle 23.50 sularında Kelbecer ilinin Demirçidam köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de saldırıya karşılık verdiği belirtildi. 

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Ermenistan’ın açıklaması

Armenia News’te yer alan habere göre ise Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını reddetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan mevzilerine doğru ateş açıldığı yönündeki açıklamasının gerçekle uyuşmadığını bildirdi.

Ermenistan Başbakanlığı, ateşkes ihlallerini ve/veya bunlarla ilgili bilgileri araştırmak üzere Ermenistan-Azerbaycan ortak mekanizmasının kurulmasını önermişti. (TY)

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