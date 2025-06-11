Azerbaycan’da gazeteci Sevinç Vagifgizi hapiste

Azerbaycan’da sahte “döviz kaçakçılığı” suçlamasıyla bir buçuk yıldır cezaevinde tutulan Abzas Medya grubu Genel Yayın Yönetmeni Sevinç Vagifgizi haksız ve siyasi bir dava yoluyla taciz ediliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sahte “döviz kaçakçılığı” suçlamasıyla yapılan bu yargısal tacizi sert şekilde kınadı. Vagifgizi’nin cesaretini ve kararlılığını selamlayan RSF, bu dosyadan yargılanan Vagifgizi ve diğer beş sanık gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bağımsız medya kuruluşu Abzas Media direktörü Ulvi Hasanli ve genel yayın yönetmeni Sevinç Vagifgizi’nin de aralarında olduğu beş medya çalışanı dün yaklaşık üç saat süren bir duruşmaya çıkarıldı. Yargılamaya 20 Haziran’da devam edilecek.

Azerbaycan’da gazete ofisine polis baskını: Ulvi Hasanlı gözaltına alındı

“İlham Aliyev ve çevresinin yolsuzluk suçlarını ortaya çıkardık”

11 Mart'taki duruşmada gazeteci, tutuklanmasının sorumlusu olarak Azerbaycan liderini işaret etmekten çekinmemişti:

“Tutuklanmamız bizi [gazetecilikten] uzaklaştırmayı amaçlıyor, çünkü İlham Aliyev ve çevresinin yolsuzluk suçlarını ortaya çıkardık.”

Vagifgizi ayrıca kendisine ve meslektaşlarına yönelik suçlamaları da kesin bir dille reddetti. “Bu bir kaçakçılık, girişimcilik ya da yolsuzluk vakası değil.” dedi.

Tutuklanacağını bile bile İstanbul’dan döndü

Çok sayıda usul ihlaliyle gölgelenen dava, Azerbaycan'da bağımsız basına karşı yürütülen geniş çaplı saldırının bir parçası. Ülkesinde özgür bir basın için mücadele veren Sevinç Vagifgizi, 21 Kasım 2023'te, tutuklanacağını bile bile - Ulvi Hasanli bir gün önce tutuklanmıştı – seyahatte olduğu İstanbul'dan dönmeye karar verdi. Yaklaşık 600 gündür de tutuklu.

Gazeteci, RSF’ye “Buradaki koşullara çoktan uyum sağladık. Hayat monoton, tıpkı hapishane dışında olduğu gibi. Doğum günlerimizi kutlayarak biraz renk katıyoruz” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Cavelier: Tutuklayarak zayıflıklarını gösteriyorlar

RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Ofisi Başkanı Jeanne Cavelier, Vagifgizi’nin baskı karşısında bağımsız gazeteciliğin onurunu, umudunu ve direncini temsil ettiğini ifade etti.

Azerbaycan’da toplam 24 gazetecinin tutuklu bulunduğunu da hatırlatan RSF yetkilisi, “Azerbaycanlı yetkililer onu gözaltında tutarak, özgür basının güçlü motoru karşısında zayıflıklarını gösteriyorlar. RSF, kendisinin ve çalışmaları nedeniyle gözaltına alınan diğer 24 medya çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor” dedi.

“Adaletsizliği gördüğünde sessiz kalamazdı”

Sevinç Vagifgizi Dağlık Karabağ’daki ilk savaşta (1988-1994) yerinden edilmiş bir çocuk olarak, iki kız kardeşiyle birlikte başkent Bakü’de güvencesiz bir evde büyüdü ancak ailesi her şeylerini onların eğitimine adadı.

Bir öğretmeni çok küçükken onu gazeteci olmaya teşvik etti.

Annesi Ofelya RSF'ye. “Adaletsizliği gördüğünde sessiz kalamazdı. Gazetecilik onun için insanlara yardım etmenin bir yolu haline geldi” dedi.

Vagifgizi 2006’da Bakü Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'ne girdi. 2009'dan itibaren bağımsız medya için çalıştı: Bizim Yol, Azadlıq ve ardından Meydan TV.

(HA)