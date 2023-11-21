Azerbaycan’da gazete ofisine polis baskını: Ulvi Hasanlı gözaltına alındı

Azerbaycan polisi, Bakü’de bağımsız haber sitesi AbzasMedia'nın ofisine baskın düzenledi. Platformun yöneticisi Ulvi Hasanlı’yı da Bakü'de havaalanına giderken gözaltına alındı.

Polis, medya kuruluşunda arama yaparken Hasanlı'yı ofise getirdi. Gazete çalışanları, Hasanlı’nın ofise getirildiğinde gözlerinin altında kırmızı yara izleri görüldüğünü aktardı.

Hasanlı, meslektaşlarına gözaltına alınırken yüzüne yumruk atıldığını ve 'insanlık dışı davranış ve işkenceye' maruz kaldığını söyledi.

Gazetecinin avukatı Zibeyda Sadigova, Hasanlı'nın Bakü'de bir polis karakolunda tutulduğunu belirterek “Gözaltına alınma nedeni hakkında bana bilgi verilmedi" dedi.

Eşi Rubaba Guliyeva da gazetecilere "Ulvi bize polisin neden Karabağ'daki olaylarla ilgili yazmadığını, neden yetkililerle ilgili haberler yaptığını sorduğunu söyledi" şeklinde bilgi verdi.

AbzasMedia sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i bu yasa dışı gözaltından sorumlu tutuyoruz. Hasanlı'nın gözaltına alınmasının ülkenin cumhurbaşkanı ve onun atadığı yetkililer tarafından işlenen yolsuzluk suçlarına ilişkin bir dizi araştırmamızla ilişkili olduğuna inanıyoruz" dedi.

Polis ayrıca, ofiste yapılan aramada 40 bin Euro nakit para bulunduğunu iddia etti. Ancak haber sitesinin yöneticileri, paranın polis tarafından yerleştirildiğini aktardı.

Polis, ofiste arama yaptığı sırada AbzasMedia çalışanları ve gazetecilerin binaya girişlerini engelledi. Binanın dışında çekim yapmaya çalışan gazetecileri de zorla uzaklaştırdı.

Hasanlı'nın ülkeye yasadışı yollardan para getirmekle suçlanması halinde, Azerbaycan Ceza Kanunu'na göre 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Gözaltının perde arkasında yolsuzluk haberleri var

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Hasanlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. AbzasMedia baskından ve Hasanlı'nın tutuklanmasından Azerbaycan'da yolsuzluk üzerine yaptığı araştırmaları sorumlu tuttu.

AbzasMedia, Aliyev ailesinin iş ilişkilerinin yanı sıra 2020'den bu yana Dağlık Karabağ'da yürütülen yeniden inşa çabalarında yolsuzluk iddiaları da dahil olmak üzere yaptığı araştırma raporlarıyla tanınıyor.

AbzasMedia, üst düzey devlet yetkililerinin ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in akrabalarının servetlerinin kökenlerine ilişkin araştırmalar yayınlamıştı. Ayrıca Dağlık Karabağ’da yapımı devam eden inşaat işlerindeki yolsuzlukları haber yapıyordu.

AbzasMedia, 2014’ten bu yana bağımsız medya ve basın özgürlüğü gruplarına yönelik bir dizi baskın, tutuklama ve cezai soruşturmanın ardından ülkede kalan bir avuç bağımsız medya kuruluşundan biri.

Uluslararası tepki

Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) yaptıkları açıklamalarda AbzasMedia’ya yapılan baskına ve Hasanlı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CPJ’nin Savunuculuk ve İletişim Direktörü Gypsy Guillén Kaiser “Resmi yolsuzluğu araştırmaya hâlâ cesaret eden az sayıda yerli Azerbaycan medya kuruluşundan biri olan AbzasMedia'nın ofislerine yapılan baskın ve Ulvi Hasanlı'nın tutuklanması, yayın kuruluşunun öncü gazeteciliğine misilleme gibi görünüyor. Azerbaycan yetkilileri Hasanlı'yı derhal serbest bırakmalı ve AbzasMedia'ya yönelik tacizlerine son vermelidir” açıklaması yaptı.

IPI’ın Direktör Yardımcısı Scott Griffen Azerbaycan'a Ulvi Hasanlı'yı derhal serbest bırakması ve gözaltının ardındaki nedenlerin yanı sıra AbzasMedia ofisinde yapılan arama hakkında şeffaf ve kamuya açık bir açıklama yapması çağrısında bulundu.

Griffen “Hasanlı'ya gözaltında fiziksel kötü muamele yapıldığı yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Eğer bu raporlar doğrulanırsa sorumlular hesap vermeli” dedi.

Uluslararası Af Örgütü’nün Güney Kafkasya Araştırmacısı Natalia Nozadze ise Ulvi Hasanlı'nın gözaltında dövüldüğü ya da kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki haberlerden derin kaygı duyduğunu söyledi.

Nozadze “Azerbaycan yetkilileri derhal onun nerede olduğunu ve hukuki statüsünü açıklamalı. Ayrıca kendi seçeceği bir avukata derhal erişebilmesini sağlamalı. Ulvi Hasanlı'nın gözaltına alınması, muhalifleri susturmak için yetkililerin uyguladığı baskı modeline uyuyor. Azerbaycan Ulvi Hasanlı'ya karşı uluslararası alanda kabul edilebilir bir suç isnadında bulunmadıkça ve bu suçlamalar inandırıcı delillerle kanıtlanmadıkça kendisi derhal serbest bırakılmalıdır” diye konuştu.

Azerbaycan Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasından 151’inci sırada.

(HA)