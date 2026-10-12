Azerbaycan’da başörtüsü protestoları: 37 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarının değiştirilmesinin ardından başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığı yönündeki haberler protestolara neden oldu.

Abzas Media’nın aktardığına göre, bugün (12 Ekim) başkent Bakü ve ülkenin farklı bölgelerinde okulların önünde “Başörtüsüne özgürlük” eylemleri düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı öğrencilerin başörtülü arkadaşlarına destek vermek amacıyla derslere girmediği, bazılarının ise okul binalarının önünde ders çalıştığı görüldü.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Bakü’deki protestoların ardından 37 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, protestolara katılan bazı kişilerin kıyafet kurallarının uygulanması sırasında eğitim çalışanlarıyla çatıştığını, okullara zarar verdiğini ve ulaşımı engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Protestoların sosyal medyada yayılmasının ardından ülkede Instagram, TikTok ve Facebook'a erişimde kısıtlamalar yaşandığı bildirildi.

Başörtülü öğretmenlere de baskı iddiası

Kıyafet düzenlemeleri yalnızca öğrencileri değil, öğretmenleri de etkiledi.

Abzas Media’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, Bakü’nün Bayıl bölgesindeki okullarda görev yapan başörtülü öğretmenlere 9 Ekim’den itibaren başörtülerini çıkarmaları ya da işe gelmemeleri yönünde talimat verildiğini söyledi.

Öğretmenin aktardığına göre, üç öğretmen evlerine gönderildi, bir öğretmen ise kendi isteğiyle işten ayrıldı.

Bakü’deki 97 numaralı okulda görev yaptığını belirten Nermine İsmayıl da okul yönetiminin kendisini başörtüsüyle okula alınmayacağı konusunda uyardığını anlattı.

Başörtüsünün öğretmenlik yapmasına engel olmadığını belirten İsmayıl, okul yönetiminden uygulamanın hukuki dayanağını gösteren resmî bir belge talep etti.

Düzenlemelerde başörtüsü yasağı açıkça yer almıyor

Tartışmaların merkezinde Azerbaycan Bakanlar Kurulu’nun 21 Eylül ve 6 Ekim’de kabul ettiği iki ayrı kıyafet düzenlemesi bulunuyor.

21 Eylül’de kabul edilen düzenleme, devlet okullarındaki öğrencilerin okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek kıyafetler giymesini yasaklıyor.

6 Ekim’de öğretmenler için kabul edilen düzenleme ise eğitim çalışanlarının kıyafetlerinin laiklik ilkesine uygun, sade, temiz ve mesleki ortama uygun olmasını zorunlu kılıyor.

Ancak her iki düzenlemede de başörtüsü açıkça yasaklanmıyor. Metinlerde “başörtüsü” ifadesi yer almıyor.

Buna karşın bazı okullarda kuralların başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması ve öğretmenlerin çalışmasının engellenmesi şeklinde uygulandığı bildiriliyor.

BBC Azerice Servisi’nin aktardığına göre, hükümet yeni kıyafet kurallarının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

(NÖ)