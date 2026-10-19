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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 22:09 19 Ekim 2026 22:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 23:03 19 Ekim 2026 23:03
Okuma Okuma:  3 dakika

Azerbaycan Türkiye'den 7 kişi için gıyabi tutuklama ve uluslararası arama kararı çıkardı

Azerbaycan Başsavcılığı, aralarında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve Fatih Tezcan'ın da bulunduğu 7 kişiyi, ülkede darbe çağrısı yapmakla suçladı. Bakü Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama kararları Türkiye'deki başörtüsü yasağı protestoları ve sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Azerbaycan Türkiye'den 7 kişi için gıyabi tutuklama ve uluslararası arama kararı çıkardı
Bakü'de okula alınmayan başörtülü kız çocuları protestoda/Fotoğraf: Lebanon and The World
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  • Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'de yaşayan 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı alındığını ve uluslararası arama talimatı çıkarıldığını duyurdu.
  • Aralarında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran, Fatih Tezcan ve avukat Ahmet Şanlı'nın bulunduğu kişilerin, 25 Eylül-18 Ekim arasında sosyal medyada Azerbaycan'da anayasal düzenin zorla değiştirilmesini teşvik ettikleri ve İstanbul ile Ankara'daki gösterilerde iktidarın zorla ele geçirilmesine çağrı yaptıkları iddia edildi.
  • Suçlamalar, iktidarı zorla değiştirmeye çağrı ve dinî düşmanlığı kışkırtma gibi suçları içeriyor. Kararların arka planında, Azerbaycan'ın 21 Eylül'de aldığı ve dolaylı olarak başörtüsünü yasaklayan eğitim düzenlemesi ve buna karşı Türkiye'deki protestolar bulunuyor. Başsavcılık, Türkiye makamlarıyla adli iş birliği yürütüldüğünü bildirdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, 19 Ekim Pazartesi günü yayımladığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan ve etkinlikte bulunan 7 kişi hakkında Bakü Binagadi İlçe Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama kararı verdiğini ve bu kişilerle ilgili uluslararası arama talimatı çıkarıldığını duyurdu. Başsavcılık, Türkiye makamlarıyla adli iş birliği yürütüldüğünü de bildirdi.

Azerbaycan'ın aradığı kişiler

Başsavcılığın haklarında suçlamada bulunduğu kişiler şunlar: Özgür-Der Genel Başkanı ve Haksöz yazarı Rıdvan Kaya; Köklü Değişim yazarı ve Değişim TV sunucusu, Abdullah İmamoğlu adıyla tanınan Zekeriya Ceran; Analiz Merkezi kurucusu Fatih Tezcan; avukat Ahmet Şanlı; araştırmacı Fahrettin Taşkaya Saral; Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu.

İstanbul ve Ankara'daki gösterilere soruşturma

Başsavcılık, söz konusu kişilerin 25 Eylül-18 Ekim arasında sosyal medya platformlarında Azerbaycan'da anayasal düzenin zorla değiştirilmesini teşvik eden, şiddete ve dinî nefrete çağıran içerikler yayımladıklarını ileri sürdü.

Açıklamada, Rıdvan Kaya'nın 3 Ekim'de Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösteride, Kaya ile Ceran'ın da 13 Ekim'de Ankara Büyükelçiliği önündeki gösteride iktidarın zorla ele geçirilmesine yönelik çağrıda bulundukları iddia edildi.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"Söz konusu konuşma ve paylaşımlar yalnızca kişilerin dinî görüşlerini açıklaması veya devlet organlarını eleştirmesiyle sınırlı değil."

Suçlamalara dayanak gösterilen konuşmaların tam metinleri ve sosyal medya paylaşımları açıklamada tek tek yayımlanmadı. Başsavcılık, elektronik delillerin incelenmesinin sürdüğünü bildirdi.

7 kişiye Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 281.2, 283.2.1 ve 167-3.1 maddeleri uyarınca iktidarı veya anayasal düzeni zorla değiştirmeye yönelik tekrarlanan açık çağrılar, şiddet yoluyla dinî düşmanlığı kışkırtma ve dinî aşırılığı teşvik eden materyalleri hazırlama ya da yayma suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında 16 Ekim'de Şanlıurfa Olay gazetesi yazarı Celal Çiftçi de suçlanarak uluslararası aramaya alınmıştı. Başsavcılığın bugünkü açıklamasıyla aynı soruşturma kapsamında uluslararası aramaya alınanların sayısı en az sekize yükseldi.

Başörtüsü düzenlemesinden siyasi gerilime

Bugünkü tutuklama kararlarının arkasında Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül tarihli 309 sayılı kararının doğurduğu gerilim var.

Karar, devlet okullarında, yönetmeliklerle belirlenmiş üniforma zorunluluğuna aykırı olduğu ve eğitimde laiklik ilkesine uygun olmadığı düşünülen ek kıyafet unsurlarını yasaklıyor. Kararda başörtüsü açıkça anılmamakla birlikte, başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin haber ve görüntüler, Azerbaycan'da ve Türkiye'de protestolara yol açtı.

Özgür-Der'in çağrısıyla 3 Ekim'de İstanbul'da yapılan gösteride, başörtüsü yasağına karşı pankartlar taşındı.

Haksöz'de yayımlanan konuşmasında Ahmet Kerim Artuk, düzenlemeyi şöyle eleştirdi:

Bu adım, zaten fiiliyatta hukuksuzca işletilen yasakçı anlayışa resmi bir zemin kazandırmıştır.

Özgür-Der'in kurucu eski başkanı Hülya Şekerci de aynı gösterideki konuşmasında uygulamayı Türkiye'nin 28 Şubat dönemindeki başörtüsü kısıtlamalarına benzetti.

Başörtüsü tartışması, Azerbaycan'ın İsrail'le ilişkilerine yönelik eleştiriler ve iki ülkenin iktidar partileri arasındaki karşılıklı açıklamalarla genişledi. Ancak Ankara ve Bakü arasında savunma ve enerji alanlarındaki devletlerarası iş birliği devam ediyor.

Türkiye'ye iade mümkün mü?

Azerbaycan Başsavcılığı'nın uluslararası arama duyurusu, INTERPOL'ün bu kişiler hakkında kırmızı bülten yayımladığı anlamına gelmiyor.

INTERPOL'e göre kırmızı bülten, tek başına uluslararası bir tutuklama emri değil; ülkelerin ulusal hukukları kapsamında değerlendirdiği bir yakalama ve geçici tutuklama talebi.

Başsavcılık, soruşturmanın ve Türkiye'nin yetkili makamlarıyla adli iş birliğinin sürdüğünü bildirdi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-Bakü
bakü başörtüsü yasağı protestolar Türkiye Azerbaycan tutuklama kararı
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