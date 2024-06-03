Azerbaycan şirketini protesto ettikleri için gözaltına alınan 13 genç serbest

İsrail'e yakıt sağlayan Azerbaycan’ın devlet şirketi SOCAR'ı protesto ettikleri için evleri basılarak gözaltına alınan Filistin İçin Bin Genç üyesi 13 kişi bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne adliyeye çıkartıldı. Gözaltındakilerin hepsi serbest bırakıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından 12 kişi serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen son genç de çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Hak savunucularının avukatları, gözaltındaki kişilere dün akşamdan bugün 14.00'e kadar su ve yemek verilmediği bilgisini verdi.

ARKADAŞLARIMIZI ALDIK!



Mahkeme salonlarında yargıladığınız yalnız biz değil onurlu Filistin direnişidir! İntifadanın sesini susturamayacaksınız. ✌🏻🇵🇸 pic.twitter.com/hTfvSaIObc — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) June 3, 2024

Filistin İçin Bin Genç de arkadaşların gözaltına alınmasını adliye önünde protesto etti. Burada konuşan Dilara Şengül "Eylemlerimizde gözaltına alınan arkadaşlarımızın haykırdığı gibi; SOCAR petrolüyle işgalciyi besliyor, Filistin halkının katledilmesi ile servetini büyütüyor. Refah yerle bir edilmişken, Gazze’de kapıları, camları kırılmamış, çatısı yıkılmamış tek bir ev kalmamışken; işgalciyi beslemekten hiçbir utanç duymayanlardan hesap sormak suç kapsamına sokulmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımız yerinden edilen, çadır kentte yakılan, katledilen Filistin halkının hesabını sorarken, sermaye ve iktidar el ele soykırımın zenginleştirdiği SOCAR’ın kırılan kapısının hesabını bizden soruyor. Suçlu olan Filistin halkının ses olan arkadaşlarımız değil, suçlu biz değiliz. Suçlu olan varil varil petrol taşıyan, siyonist İsrail ile yaptığı iş birliğiyle zengileşenlerdir" dedi.

Gizem Özdemir ise "Gazze’yi bombalayan jetlerin petrolünü buradan gidiyorsa biz bunu ifşa ederiz. Bizden korkuyorlar, korksunlar! Arkadaşlarımızı alıp tekrar SOCAR'ın, TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın önüne gideceğiz” diye konuştu.

SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 13 kişi gözaltına alındı

(HA)