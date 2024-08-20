Azerbaycan ile Rusya arasında anlaşma imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyareti kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.

Resmî temaslarda bulunmak üzere dün (19 Ağustos) Bakü’ye giden Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında iki lider, ortak bir bildiri kabul etti.

Aliyev, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Rusya'nın müttefik, dost, yakın ortak ve komşu olduğunu belirtti.

Aliyev ayrıca, Putin ile bölgesel “güvenlik” konularını müzakere ettiklerini belirterek "Eylül 2023'ten sonra bölgede bambaşka bir durum oluştu. Azerbaycan, egemenlik ve toprak bütünlüğünü tam sağladı. Bu yeni durum, Güney Kafkasya'da güçlü ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi için yeni fırsatlar yaratıyor. Bölgedeki istikrar ve güvenlik, Rusya ile Azerbaycan arasındaki yakın etkileşime bağlıdır," dedi.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, görüşmelerde Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru da detaylı şekilde ele alındı. Aliyev, bu koridorun Azerbaycan topraklarındaki kara ve demiryolu bölümlerinin başarıyla işlediğini ifade etti.

Ayrıca enerji sektöründeki durumu detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Aliyev, petrol, gaz ve elektrik enerjisi konularında koordineli çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ekoloji sorunlarına da değinen Aliyev, Hazar Denizi'nin durumun endişe verici olduğunu belirtti ve bu konuda Rusya ile ortak adımlar atılacağını açıkladı.

Ermenistan’la ilişkiler

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini belirten Putin ise, Azerbaycan'la ortak tanker üretimine başlanacağını ve bu tankerlerin Hazar, Azak ve Karadeniz rotalarında kullanılacağını açıkladı.

Putin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair ise şunları söyledi:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması için bir şeyler yapabilirsek, süreci iki ülke arasında sınırların belirlenmesine ve lojistik hatların açılmasına götürebilirsek bundan çok mutlu olacağız. Azerbaycan ziyaretim sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iletişim kurarak ziyaretimin sonuçları hakkında bilgilendireceğim."

Ziyaretin sonuçlarından memnun olduklarını vurgulayan Putin, yapılan müzakerelerin ve varılan anlaşmaların Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını daha da güçlendireceğine inandığını söyledi. (TY)