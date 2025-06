Azdal û Bayram ku di operasyona HDKê de hatibûn girtin, serbest bûn

Berfîn Azdal û Emrecan Bayram di çarçoveya operasyona 18ê Sibata 2024an a li dijî Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) de bi îdiaya ku "endamên rêxistinê ne" hatibûn girtin. Azdal û Bayram îro cara yekem derketin pêşberî dadwer.

Danişîn li 14emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê pêk hat. Parêzerên Azdal û Bayram, her wiha gelek siyasetmedar, rojnamevan û welatî beşdar bûn.

Li gorî rojnameger Yildiz Tara ku danişîn dişopand, Azdal di parastina xwe de diyar kir ku tohmetên di dosyaya ku li dijî wî hatiye amadekirin de bingehek berbiçav tune ye.

“Vodafone, wekî rêxistineke terorîst nivîsiye”

Azdalê bal kişand ser "tohmetên" di kasetan de û got, "Ez îro wekî civaknasek ciwan li pêşberî we me. Hin kaset xistine nav dosyayê. Doza kuştina Alî Îsmaîl Korkmaz jî xistine dosyayê. Ez tênagihêm ku ev çima û çawa sûc e."

Derbarê tomarên HTSê de jî Azdalê got, "Ji ber ku civaknas im û di komeleyan de dixebitim, ez bi gelek kesan re diaxivim. Li gorî vê belgeyê, ez bi telefonê bi xwe re jî axivî me. Axavtina min a bi Vodafonê re jî heye. Axavtina min a bi şêwirmendê teza xwe re jî heye. Vodafone, wekî rêxistineke terorîst nivîsiye.Rewşa gumanê a Vodafone wekî firar hatiye nivîsandin.”

Parêzera Azdalê, Deniz Yazgan Şenay bi bîrxist ku "kesên ku guhdarîkirina lêpirsîna di sala 2012an de dest pê kiriye kirine, piştre ji FETOyê hatine îxrackirin” û got ku bingeha îdianameyê bi pirsgirêk e.

Yazgan-Şenay got, "Bi van belgeyan sûcdariyeke ewqas giran nayê kirin."

Emrecan Bayram piştî Azdal axivî û teqez kir ku HDK pêkhateyek rewa û demokratîk a giştî ye.

Bayram got, "Hevalê min 12 sal berê bi telefonê cihê ofîsa HDKê pirsî û ev jî di îdianameyê de cih digire. Kîjan rêxistina neqanûnî li ser Kolana Îstîklal cihekî wê heye? Beşdarbûna min a ji bo bernameya bîranîna Hrant Dink di îdianameyê de weke sûc hatiye nîşandan."

Di lêpirsîna HDKê de sê kes serbest bûn

Bayram diyar kir ku axaftinên telefonê yên ku wî di girtîgehê de bi dayîka xwe re axiviye jî wekî delîl li dosyayê hatine zêdekirin.

Parêzerê Bayram, Gokay Işikê jî diyar kir ku HDK bi tu biryara dadgehê wekî "rêxistina terorîst" nehatiye hesibandin.

Piştî daxwaza dozger ji bo berdewamiya girtinê, heyeta dadgehê ji bo biryarê navberek kurt da.

Piştî navberek pênc deqeyan dadgehê biryara berdana Berfîn Azdal û Emrecan Bayram da.

Ji 30 kesên ku di heman dosyeyê de hatibûn girtin, jê 22 kes berê hatibûn berdan.

