Sanatçı Abdullah Şengörenoğlu’nun kargıdan var ettiği Ayvalık’lı Don Kişot, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ulaşmak üzere 21 Kasım Cumartesi günü sıska atı Rosinante ile Ayvalık’tan yola çıktı.

Miguel de Cervantes’in yazdığı dünya edebiyatının ilk modern romanında hayat bulan şövalyeyi yolcu etmek üzere Fabrika Ayvalık’ta bir araya gelen Don Kişot severler ise şu soruların yanıtlarını merak edip durdular:

Yerel Don Kişot’umuz, dünyanın huzurunu bozan ülke liderlerini “modern zamanların yel değirmenleri” ilan ederek onlarla mücadele edecek mi? İspanya’da Sancho Panza ve Dulcinea del Toboso’ya kavuşacak mı? Hepsinden de önce Pedro Sanchez ile bir araya gelerek hayata dair umutlu cümleler kurarak sohbet edebilecek mi?

İspanya başbakanına iletmek üzere kargıdan Don Kişot heykeli yapma fikri nasıl oluştu?

Bunun nedeni Pedro Sanchez’in; İsrail, ABD, İran savaşı esnasında doğru tavır alabilmesi, birçok müslüman ülke Gazze’deki katliamlardan sonra bile İsrail ile ticaretini sürdürürken, Sanchez’in İsrail büyükelçisini sınır dışı edip kendi büyükelçisini geri çekmesi, işte Trump ve Netanyahu’nun İran’a haksız saldırılarında tavır alıp, İspanya’daki Nato üslerini kullandırtmaması. Yani onun aldığı tavrı diğer Avrupa ülkeleri alamadı. Donald Trump’tan çekiniyorlar muhtemelen. Oysa Avrupa’nın Don Kişot’u Sanchez bir şekilde koyuyor tavrını.

Onu yıpratmak için ciddi bir çaba var. Yok işte karısının yolsuzluk yaptığına dair bir şeyler. Kendisine bir şey diyemedikleri için partisini yolsuzluklara bulaşmış olarak gösterme çabaları var.

İnternette gezinirken Pedro Sanchez’in Don Kişot meraklısı olduğunu, ofisinde ve evinde bir dünya Don Kişot olduğunu gördüm. Demirden olanı var, sanırım taş olarak Donkişot heykelleri var, çizimler var. Bunlarla bağlantılı olarak ben de kargıdan bir Don Kişot yapayım, dedim. Ve başladım. Bir aydır uğraşıyorum, şimdi bitti. Durum bu, yani beni harekete geçiren olay bu.

Abdullah Şengörenoğlu kimdir, diye sorsam neler söylersin?

“955’de Balıkesir’de doğdum. Üniversitede okurken 12 Eylül’ü yaşadık. Ankara’da, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Makine Ressamlığı Bölümünde öğrenciydim. Sonra 12 Eylül geldi. 12 Eylülden sonra Mamak ve Bursa Cezaevinde 11 sene esir kaldım. Çıktıktan sonra özel şirketlerde yöneticilik yaptım.

Daha öncesinde sanatla ilgileniyordum, emekli olduktan sonra da, sanatın farklı alanlarında çalışmalar yaptım. Toplumun belleğinde iz bırakmış olayları konu edinen, kargıdan, kamıştan heykeller yapmayı, farklı şehirlerde sergi açmayı sürdürüyorum.

(Gİ/EMK)