Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programındaki ilk filmler belli oldu

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali programında yer alacak ilk filmler belli oldu.

Festival kapsamında 2024 Cannes Film Festivali’nin ödüllü yapımları Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak.

Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Miguel Gomes’in “Grand Tour”u, En İyi Senaryo ödüllü Colin Fargeat imzalı “The Substance”, Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi Payal Kapadia yönetmenliğindeki “All We Imagine as Light” ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un yönettiği “The Seed of the Sacred Fig” ile Altın Palmiye için yarışan Ali Abbasi yönetmenliğindeki “The Apprentice”, Christophe Honoré imzalı “Marcello Mio” ve Paolo Sorrentino’nun yeni filmi “Parthenope” Türkiye prömiyerlerini Ayvalık’ta yapacak.

17 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, ASKEV Sera, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek.

Çiğdem Mater'den Ayvalık Film Festivali'ne mektup

Filmlerden kısa kısa

Miguel Gomes'in "Grand Tour"u, 1918 yılında nişanlısı Molly’den kaçıp Asya turuna çıkan Edward’ı takip ediyor. Molly’nin de Edward'ı aramak için aynı tura çıkmasıyla olaylar gelişiyor. Film, siyah beyaz çekilmiş ve dönemin ruhunu yansıtıyor.

Colin Fargeat'ın "The Substance" filmi, güzellik ve gençlik baskısını anlatıyor. Eski bir oyuncu, kendisinin daha genç ve güzel versiyonunu yaratacak bir ürün kullanmaya karar veriyor. Başrollerde Demi Moore ve Margaret Qualley yer alıyor.

Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" filmi, Bombay’da yaşayan üç hemşirenin yaşamlarını konu alıyor. Prabha, Anu ve Parvaty’nin hikayeleri üzerinden Mumbai'deki zorlukları ve dayanışmayı anlatıyor.

Rasoulof ve İran

Mohammad Rasoulof’un "The Seed of the Sacred Fig" filmi, Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde soruşturma yürüten bir yargıç ve ailesinin hikâyesini anlatıyor. Film, İran'ın teokrasisini ve sınıf farklılıklarını gözler önüne seriyor.

Paolo Sorrentino’nun "Parthenope" filmi, Napoli'ye geri dönüyor ve kadınların güzellik ve gençlik mitine karşı verdikleri savaşı anlatıyor. Celeste Dalla Porta ve Gary Oldman başrolde.

Ali Abbasi'nin "The Apprentice" filmi, Donald Trump'ın gençlik yıllarını ve bugünkü gücüne kavuşma sürecini anlatan bir biyografi. Trump’ı Sebastian Stan, Roy Cohn’u Jeremy Strong canlandırıyor.

Christophe Honoré'nin "Marcello Mio" filmi, Marcello Mastroianni ve Catherine Deneuve'ün kızı Chiara Mastroianni'nin başrolde olduğu, kişisel bir anma. Chiara Mastroianni, ebeveynlerinin gölgesinde var olmanın zorluklarını canlandırıyor. (TY)