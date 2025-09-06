Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin biletleri satışta

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16 Eylül’de başlıyor. 21 Eylül’e kadar sürecek festival, 20’yi aşkın ülkeden toplam 65 filmi seyirciyle buluşturacak.

Film gösterimleri sonrası söyleşiler, paneller ve yan etkinlikler, festival süresince Ayvalık’ın farklı mekânlarında gerçekleştirilecek.

Festivalin biletleri bugünden itibaren Biletinial, Biletix ve Fabrika Ayvalık’taki gişe üzerinden satışta olacak.

4. Ayvalık Uluslararası Film Festivali eylülde başlıyor

Program

Festival programında bu yıl da pek çok farklı tematik bölüm bulunuyor.

Fatih Özgüven ve Selim Eyüboğlu’nun hazırladığı “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” bölümünde, sinema tarihinin farklı dönemlerinde benzer soruları ele alan filmler izlenebilecek. “Kimin Hikâyesi” bölümünde, karakterlerin iradeyle anlatının gücünü ele geçirdiği ve hikâye anlatımına farklı yollarla yaklaşılan filmler yer alıyor. “İki Film Birden” bölümünde arşiv çalışmasının tarih yazımı üzerindeki etkisi, “Hep Aynı” bölümünde ise zamana karşı duran temaları ele alan filmlerin güncelliği öne çıkıyor.

“Kadın Olmak” bölümünde farklı dönem ve coğrafyalarda yaşamış kadınları konu alan filmler bir araya gelirken, “Farklı Gözle Bakanlar” bölümünde biçimsel ve içeriksel tercihleriyle seyirciye yeni bakış açıları sunan yapımlar gösteriliyor. Bu yıl kaybedilen David Lynch anısına hazırlanan “Anısına: David Lynch” bölümünde yönetmenin ilk ve son filmi izlenebilecek.

“Sinemanın Yazarları” bölümünde sinemanın auteur’lerinin yeni çalışmaları takip edilebilecek, “Sinematek ile” bölümünde ise bir yerli ve bir yabancı restore edilmiş film gösterilecek. Son olarak, “Gitmesek de Görmesek de” bölümünde yerli sinemanın bu yıl öne çıkan örnekleri yer alıyor.