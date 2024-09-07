Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin biletleri satışta

Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 17 Eylül’de kapılarını açıyor. 22 Eylül’e kadar sürecek olan festival, senenin öne çıkan yerli ve yabancı yapımlarını izleyiciyle buluşturacak.

Festival biletleri, bugünden itibaren Biletix ve Ayvalık’taki Küçük Han’da açılan gişelerden temin edilebilecek.

Bu yıl, kadın hikâyelerinin ön planda olduğu, zorunlu göç, yerinden edilme ve geri dönme temalarının işlendiği festivalde, Simone de Beauvoir’ın “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözüne atıf yapan "Doğulmaz-Olunur" adlı bir bölüm bulunuyor.

Ayrıca, sinemada yeni anlatım biçimleriyle öne çıkan yönetmenlerin filmleri, “Farklı Gözle Bakanlar” adlı bölümde izleyiciyle buluşacak.

Ayvalık Film Festivali’nde gösterilecek Türkiye yapımları belli oldu

Öne çıkanlar

Festivalin öne çıkan diğer bölümleri arasında, Wim Wenders ve Yorgos Lanthimos gibi auteur yönetmenlerin filmlerine yer veren “Sinemanın Yazarları”, yılın en başarılı stop-motion yapımlarından birini sunacak olan “Büyükler İçin Animasyon” ve “İnsanın yurdu neresi?” sorusunu irdeleyen “Gidecek Yer Yok” bölümleri yer alıyor.

Türkiye’den uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmler ise Komili sponsorluğundaki “Gitmesek de Görmesek de…” bölümünde izlenebilecek. Ekolojik sorunları ele alan “Doğa Diye Bir Şey Kalmadı” gibi dikkat çekici bölümler de festivalin programında yer alıyor.

Festival kapsamında gösterilecek 20 film, Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta izleyici karşısına çıkacak.

Festival, 17 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak. Gösterimler, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleştirilecek.

Festival biletleri, 7-17 Eylül tarihleri arasında tam 120 TL, indirimli 80 TL’den satışa sunulacak. 17 Eylül’den itibaren ise tam bilet fiyatı 150 TL, indirimli bilet fiyatı 100 TL olacak. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ise ücretsiz olarak izlenebilecek. (TY)